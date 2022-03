Sonnenstudio Sun Sky hilft Ukraine-Flüchtlingen

An drei Tagen konnte man im Sonnenstudio Sun Sky in Bad Kreuznach für den guten Zweck sonnen. Die Kunden konnten für 9 Euro sonnen, und der Inhaber Irfan Tezci spendet zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge jeweils 3 Euro davon. Der Erlös daraus und bei der zusätzlichen Spendensammlung dafür, kamen insgesamt 370 Euro zusammen.

Der Betrag wurde nun am 23. März im Sonnenstudio von Irfan Tezci an den Vorsitzenden der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ mit einem symbolischen Scheck übergeben. Dieser bedankte sich im Namen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in Bad Kreuznach und Umgebung untergekommen sind. Irfan Tezci freut sich, dass er Menschen in Not helfen kann und setzt ein Zeichen gegen den Krieg.