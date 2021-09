Sommer, Sonne, Strand beim Ferienprogramm der Bürger für Hargesheim

Dazu kam noch zwei Wochen ein abwechslungsreiches Programm mit fast immer Sonne und 30 gut gelaunten Kindern – fertig ist der Sommer-Sonne-Strand-Ferienmix. Täglich füllte sich ab 8 Uhr die Ochsenwiese und es wurde nach Herzenslust gespielt, gebastelt, getobt, im Gräfenbach geplanscht und – der absolute Glanzpunkt neben dem Beachvolleyball – Tischkicker gespielt. Mädels wie Jungs lieferten sich dort täglich spannende Duelle vor und nach den gemeinsamen Aktionen. Nur schwer konnte man sich da lösen, um zum Funpark nach Bad Kreuznach, ins Schwimmbad nach Wallhausen oder zu Weckmüllers Hühnern nach Gutenberg zu fahren. Dort mal angekommen hatten aber alle einen Riesen-Spaß an den gigantischen Hüpfburgen dem frischen Nass oder aber auch mit dem Huhn „Hinkelotta“ welches sich gern auf den Arm nehmen lies.

Doch nichts konnte den Besuch der drei Therapieesel Ida, Lili und Herbert vom Laurenziberg übertreffen. Schon nach wenige Minuten hatten die drei nicht nur die saftige Wiese sondern auch die Herzen der Kinder erobert. Da wurde erst mal fleißig geputzt, jede Menge gestreichelt und es durfte jeder eine Runde auf den völlig entspannten Eseln reiten. Lustige Strandspiele, eine Haifischwasserbahn, der Hundebesuch von Mia, Max und Lennox inklusive einer Hunderallye und jede Menge kreative Angebote wie zum Beispiel Sandgläser, Poolnudelhaifische, Quallentäschchen und vieles mehr rundeten das bunte Ferientreiben ab.

Und dann gab es ja noch täglich Arbeitskreise, die sich die Kids am ersten Tag aussuchen konnten. Gewählt wurde zwischen einem Partytanz, Slackline-balancieren und einem Haifischturnparcours. Das Ergebnis wurde dann am letzten Tag bei einer lustigen Beachparty mit selbst gemixten, natürlich alkoholfreien, Cocktails und leckeren Waffeln mit Weckmüllereiern den Eltern vorgeführt. Ganz stolz verkauften die Kids das Alles zu Gunsten einer Familie aus dem Ahrtal, die bei der Flut alles verloren haben. Mit den Einnahmen der Verlosung kamen hier aufgerundet 230 Euro zusammen. Die Kinder bekamen dann zum Abschluss nach drei gelungenen Aufführungen einen großen Applaus und haben nun wieder tolle Erinnerungen an eine schöne Sommerferienzeit in Hargesheim auf der Ochsenwiese. Übrigens kann die Gemeinde den Sand abschließend weiter nutzen und damit diverse Sandkästen auf den Spielplätzen auffüllen.