Segeln, Erlebnis, Gedanken – Angebot für Jugendliche

Archivierter Artikel vom 03.05.2021, 08:10 Uhr

Warum also nicht den Gedanken verfolgen? Die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral bietet in der Zeit vom bis acht Tage Segeln auf dem Zweimastklipper Tijdgeest für junge Menschen ab 16 Jahren an.

Eine Woche lang unterwegs auf dem Ijsselmeer und dem Watt, Häfen, Inseln und Orte kennenlernen, jeder Abend ist anders. „Das ist immer wieder ein schönes Gefühl, nach einem Tag auf See in den Hafen einzulaufen. Wenn da auch tagsüber noch so viel Freizeit ist, das Ziel kann nur erreicht werden, wenn alle gemeinsam daran mittun, ein echtes Bild, für das wahre Leben.“, sagt Susanne Mülhausen, die die Veranstaltung mit verantwortet.

Segeln, ein Sehnsuchtsbild vieler Menschen, Gemeinschaft erleben und gemeinsam das Ziel erreichen, natürlich unter fachlicher Anleitung durch einen professionellen Skipper, ist faszinierend. Wie man den Wind aber gut nutzen kann, damit man auch ankommt, selbst dann, wenn es mal nicht Rückenwind ist, wie man auf dem Wasser navigiert kann genauso erlernt werden, wie das spannende Erlebnis, für eine größere Gruppe zu kochen. „Es ist schon spannend zu sehen, wie das gelingt, nicht 0,5 Liter, sondern fünf Liter Nudelwasser zum Kochen zubringen. Das braucht einfach mehr Zeit, genauso wie ein Auflauf für 20 Personen meist nicht in der angegebenen Zeit fertig ist. Erfahrungen, die jeder mal machen sollte“, so Alexander Mayer, Leiter der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral in Andernach.

Um den Gedanken, die bei Sonnenuntergängen über dem Meer oder bei dem Blick auf den Horizont in alle Richtungen schweifen ein wenig Ziel zu geben, werden wir einen Blick darauf werfen, wie das ist, mit uns und „den anderen“. Ob das nun das Nachbarschiff ist oder Menschen in unserer Gesellschaft, der Gedanken an die Menschheit oder den konkreten Menschen an meiner Seite. „Der Gedanke, dass es Personen um mich herum gibt macht mich glücklich, aber wie gehe ich mit all den Menschen um und wer sind wir und wer die anderen? Spannende Fragen, da gibt es was zu entdecken, und jede Menge Spaß!“, ergänzt Tobias Petry, Beauftragter für Jugendarbeit im Dekanat St. Goar.

Also das perfekte Angebot für alle die eine Freizeit mit einem Plus haben möchten.

Wann? Vom 25. Juli bis 1. August 2021

Wer? Jugendliche ab 16 Jahren

Wie viel kostet es? 360 Euro (Wichtig! Niemand muss aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben.)

Veranstalter: Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach in Kooperation mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Andernach und dem Dekanat St. Goar

Anmeldung und weitere Infos bei der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach, www.fachstellejugend-badkreuznach.de, E-Mail fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de, Telefon 0671/721 51.