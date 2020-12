Schuleinschreibung in der Stadt

Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 15:15 Uhr

Alle Kinder, die bis zum 31. August 2021 das sechste Lebensjahr vollenden und mit Anfang des Schuljahres 2021/2022 am 1. August schulpflichtig werden, können sich an folgenden Terminen an der jeweils zuständigen Grundschule anmelden.

Die Schuleinschreibung findet in den jeweiligen Grundschulbezirken wie folgt statt:

Grundschule Hofgartenstraße,Bad Kreuznach, Hofgartenstraße 14, von Montag bis Freitag im Zeitraum 31. August bis 11. September, Ort: Hofgartenstraße 14 (Gebäude „Reitschule“), 1. OG links. Achtung: Die Schule versendet mit der Aufforderung zur Anmeldung individuelle Termine, um Menschenansammlungen und lange Wartezeiten zu vermeiden.

Dr. Martin-Luther-King-Grundschule, Bad Kreuznach, Richard-Wagner-Str. 39, A – K: von Dienstag, den 1. September, bis Freitag, den 4. September L – Z: von Dienstag, den 8. September, bis Freitag, den 11. September jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11 Uhr.

Grundschule Kleiststraße, Bad Kreuznach, Kleiststraße, von Montag, den 31. August bis Donnerstag, den 3. September, jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und von Montag, den 7. September bis Donnerstag, den 10. September, jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr bzw. nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (0671/613 62).

Bad Kreuznach – Planig, im Schulgebäude Am Winzerkeller 2, an folgenden Tagen jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr: a) Montag, 31. August, b) Dienstag, 1. September, c) Donnerstag, 3. September, d) Montag, 7. September, e) Dienstag, 8. September f) Donnerstag, 10. September. Achtung: Die Schule verteilt individuelle Anmeldetermine.

Bad Kreuznach – Winzenheim, Lindelstraße 10, nach persönlicher Vereinbarung bzw. Mitteilung der Schule am Montag, dem 7. September, Mittwoch, dem 9. September, sowie am Montag, dem 14. September, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr. Die Schule vergibt feste Termine, um Wartezeiten zu vermeiden.

Bad Kreuznach – Bad Münster am Stein – Ebernburg, im Schulgebäude Ringstraße 23, a) für die Kinder aus Ebernburg am Dienstag, dem 8. September, von 8.30 bis 11.30 Uhr; b) für die Kinder aus Bad Münster am Stein und den Gemeinden Altenbamberg und Hochstätten am Donnerstag, dem 10. September, von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Vorzulegen sind Geburtsurkunde oder Stammbuch sowie der Impfpass bzw. eine ärztliche Bescheinigung über den Masernschutz. Es wird um Beachtung der vorgeschriebenen Hygieneregeln gebeten.