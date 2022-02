Schüler zeigen sich „Biberstark“

In diesem Jahr haben 329 Schülerinnen und Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums am Informatik- Biber teilgenommen. Dieser bundesweite Wettbewerb ist eine Initiative der Gesellschaft für Informatik, des Fraunhofer-Verbunds IuK-Technologie und des Max-Planck-Instituts für Informatik und zeigt durch spannende Aufgaben, die keine speziellen Vorkenntnisse erfordern, wie vielseitig und alltagsrelevant Informatik ist. Die insgesamt 32 Aufgaben stammten aus 18 Ländern, darunter Philippinen, Uruguay und Usbekistan. Themenschwerpunkt war in diesem Jahr Flora und Fauna. Den Schülern begegneten unter anderem Affen, Spinnen, Schildkröten, Fröschen und mysteriösen Dottis. Das LiHi nimmt seit 2012 mit stetig wachsendem Erfolg am Informatik-Biber teil. In diesem Jahr wurden sieben erste und vierzehn zweite Preise erreicht. Eine neue Bestleistung, die unter anderem mit Umhängetaschen und belohnt wurde.

Die Preisträger Informatik Biber 2021:

Erster Preis:

Julian Mika Honig, 6b

Jan Philipp Thurner, 6b

Julia Jasmina Ehlers, 7d

Josias Müller, 8b

Jasper Weber, 8b

Anna Charlotte Krakehl, 8c

Jan Jören Ehlers, 10e

Zweiter Preis:

Emilian Skride, 8b

Mathilda Jule Christmann, 8c

Denise Schmidt, 8c

Peter Jacob, 8e

Luca Jakob Lersch, 8e

Jonas Nitsch, 8e

Lukas Pohl, 8e

Sander Görlitz, 10a

Fabienne Sasso, 10a

Hoai An Elena Nguyen, 10c

Lena-Marie Eßling, 10d

Lars Ruben Franke, 10d

Nele Sophia Nietsch, 10d

Antonio José Iturri Zosel, MSS12