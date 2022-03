Schüler informieren sich zur Berufswahl

Zahlreiche Podiumsgäste und Experten bei der Veranstaltung „Zukunft läuft“ an der Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein.

Im Rahmen der vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur für alle weiterführenden Schulen veranlassten Initiative „Zukunft läuft“ sollen Schulen einen „Tag der Berufs- und Studienorientierung“ organisieren und durchführen. Dieses Beratungsangebot wird von Experten aus der Berufsberatung, dem Handwerk, der Wirtschaft und berufsbildenden Schulen durchgeführt. Die Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein hat aus diesem Grund wieder zu einem Elternabend „Zukunft läuft“ in der Turnhalle der Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein eingeladen.

Als Podiumsgäste und Experten wurden Vertreter der Bundesagentur für Arbeit (Frau Muscheid), der Landwirtschaftskammer (Frau Manß), der IHK Rheinhessen (Herr Krause), der Handwerkskammer (Frau Kloster), der Fachoberschule Alzey (Herr Bersch), der Rheinhessenfachklinik Alzey (Frau Riemer) sowie der Polizei (Herr Heimers und Frau Thumann) eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Elena Seiler stellte Julia Stangenberg kurz das Berufsorientierungskonzept der Realschule plus Wöllstein vor, ehe sich die weiteren Gäste den knapp 120 Besuchern präsentierten. Danach hatten die Schüler des 8. Schuljahres sowie deren Eltern die Möglichkeit, sich wie auf einer Art Messe in der Turnhalle zu bewegen und sich an den einzelnen Ständen über die unterschiedlichen Arten der Ausbildung oder weiterführende Schulen zu informieren, persönlich auszutauschen und weitere Kontakte vereinzubaren.

Das schulinterne Berufsorientierungsteam um die didaktische Koordinatorin Tina Gillmann und die Berufswahlkoordinatorin Julia Stangenberg hat diesen wichtigen Elternabend, der unter 3-G-Bedingungen stattfand, vorbereitet. Die Nachbereitung, wie auch die Vorbereitung dieses Abends erfolgte vormittags im Berufsorientierungsunterricht und endete mit einem von Eltern und Lehrern unterschriebenen Zertifikat für jeden Teilnehmer.