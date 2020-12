Schüler des Gymnasiums am Römerkastell erhielten Sprachzertifikate der Uni Cambridge

Seit Ende 2019 hatten 14 Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums am Römerkastell bei wöchentlichen Treffen mit drei Englischlehrern der Schule auf die Prüfung zur Erlangung des Cambridge Advanced Certificate of English hingearbeitet.

Im Juni legten sie dann die insgesamt vier umfangreichen Prüfungsteile Schreiben, Sprechen, Hörverstehen und Grammatik unter den strengen Augen muttersprachlicher Prüfer in Mainz ab. Die Korrektur und Bewertung übernimmt dabei die University of Cambridge selbst, wofür alle Prüfungsunterlagen nach England geschickt werden.

Normalerweise erhalten die Prüflinge ihre Ergebnisse und die Zertifikate im Spätsommer. Nicht allerdings dieses Jahr: In den britischen Corona-Wirren hatte die englische Post das Paket mit den Unterlagen zwischenzeitlich als vermisst gemeldet, was bei allen Beteiligten zu einem gehörigen Schreckmoment führte. Glücklicherweise kam alles dann aber doch noch in Cambridge an, so dass die Prüflinge nun von Schulleiter Ludger Föhrenbacher und den betreuenden Lehrkräften Martina Baumgart, Angela Ecarius und Matthias Magin, quasi als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, die sehnlich erwarteten Zertifikate verliehen bekamen.

Die Ergebnisse fielen, wie auch in den vergangenen Jahren, durchweg hervorragend aus: Fast alle Prüflinge erreichten bereits als Zwölftklässer das Sprachniveau C1 und übertrafen damit das Niveau, das im schriftlichen Abitur im Leistungskurs Englisch gefordert wird. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Marlo Leske, der mit Niveau C2 die Sprachkenntnisse eines gebildeten Muttersprachlers nachwies.

Der Vorbereitungskurs auf das international anerkannte Cambridge Advanced Zertifikat wird am Gymnasium am Römerkastell jedes Jahr für Schüler der Jahrgangsstufe 12 angeboten. Die kontinuierlich guten Leistungen, die die Röka Schüler dabei erzielen, führt das Gymnasium nicht zuletzt auf sein neusprachliches Profil und den bilingualen Zweig zurück.

Folgenden SchülerInnen durfte dieses Jahr zum bestandenen Zertifikat gratuliert werden: Benjamin Adams, Alisa Eckert, Evelyn Eiswert, Lisa Gavrilova, Isabell Holzhauer, Zahra Ismaili, Marlo Leske, Laura Machado, Greta Neussel, Muzaffer Okyay, Julia Pietrzok, Sylvelyn Schroll, Somon Westermann und Svenja Wolfgarten.