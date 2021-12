Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft gewinnen den ersten Platz bei internationalem Wettbewerb zum Thema „Mobility for all“

Die Teilnahme an einer Juniorfirma im Rahmen des Projekts Junior bietet für die Schüler der 12. und 13. Jahrgangsstufe des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft eine weitere Möglichkeit, zentrale Kompetenzen für das Berufsleben zu fördern. Das Projekt Junior der IW Junior gGmbH wird von Ministerien, Verbänden und Unternehmen gesponsert, um Kindern und Jugendlichen das komplexe Themengebiet „Wirtschaft“ praxisnah vermitteln zu können. Durch die reale Umsetzung einer Geschäftsidee in Form eines Produktes oder einer Dienstleistung müssen sich die Jugendlichen am Markt beweisen. Als Abteilungsleiter oder Mitarbeiter einer Abteilung (Produktion, Marketing, Technik, Verwaltung) übernehmen sie Verantwortung für ihr Handeln und werden Experte in ihrem Einsatzgebiet. Auch gibt es die Möglichkeit im Rahmen der Juniorfirma an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen (Junior-Landeswettbewerb, Wettbewerb zum Imagefilm der Juniorfirma, Beste Internetseite und vieles mehr).

Dr. Sven Bermel, Lehrkraft für die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Sozialkunde und Projektmanagement, betreut an der BBS Wirtschaft in Bad Kreuznach die Juniorfirmen und (internationalen) Wettbewerbe. Für das internationale Innovation Camp „Mobility for All“ stellte Dr. Bermel ein Team aus zwei Schülerinnen und einem Schüler zusammen, das sich durch herausragende Englischkenntnisse qualifizierte. Zunächst mussten sich die Schüler mit einer Videoaufnahme für das Innovation Camp in englischer Sprache bewerben. In dem Video stellten sich die Jugendlichen kurz vor und beantworteten die Frage, was Mobility for All für sie bedeutet. Mit diesem Video konnten die Schüler die Jury überzeugen und durften als einziges deutsches Team am 18. und 19. November am Online-Innovation Camp teilnehmen. Das Online-Innovation Camp stellte einen internationalen Zwei-Tages-Wettbewerb dar, bei dem die Schüler die nachhaltige Mobilität von morgen mitgestalten konnten. Das übergeordnete Ziel des Projektes von JUNIOR Europe und Toyota war, die MINT-Bildung und das Interesse an MINT-Berufen zu fördern – insbesondere bei Mädchen.

Am 18. November wurde den teilnehmenden Gruppen aus Deutschland, Polen, Spanien, Tschechien, England, Russland, Georgien, Belgien und der Türkei dann die zentrale Aufgabe des Wettbewerbs vorgestellt: Jede Gruppe sollte sich ein Produkt oder eine Dienstleistung überlegen, die das Leben im Stadtzentrum für Menschen mit Beeinträchtigung erleichtert. Bei der anschließenden Ideenfindung wurden alle Teams von Mentoren aus dem Ausland begleitet, die Hilfestellungen und Tipps zur Idee gaben. Parallel mussten die Teams mit Hilfe einer virtuellen interaktiven Whiteboardsoftware (mural) eine ansprechende Präsentation zur Visualisierung ihrer Geschäftsidee erstellen und eine Rede vorbereiten, die verschiedene Fragen und Herausforderungen dieser abdecken musste. Das deutsche Team hatte die Idee einer kostenlosen App, mit der sich eine beeinträchtigte Person ein E-Palette anfordern konnte, um zu einer gewünschten Adresse im Stadtzentrum befördert zu werden. Bei dem E-Palette handelt es sich um ein kastenförmiges Elektrofahrzeug, das selbständig und flexibel die unterschiedlichsten Bedürfnisse künftiger Mobilität erfüllt. Dieses kam unter anderem bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2020 beziehungsweise 2021 zum Einsatz und beförderte Sportler sowie Besucher innerhalb des Olympischen und Paralympischen Dorfes. Mit ihrer Präsentation konnte das deutsche Team die Jury begeistern und gewann den ersten Preis, der eine Reise nach Tallinn beinhaltete. Dort dürfen die Schüler auf dem Junior-Europawettbewerb einer breiteren Masse internationalen Publikums ihre innovative Geschäftsidee präsentieren. Über diese Auszeichnung haben sich die Schüler sehr gefreut und hoffen, dass das Event aufgrund der Covid19-Situation auch tatsächlich stattfinden wird.