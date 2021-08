Bereits seit 15 Jahren werden in Roxheim die Verkehrsteilnehmer von der örtlichen SPD zum Schuljahresbeginn aufgefordert, in der Ortslage den „Fuß vom Gas“ zu nehmen. „Wir plakatieren jedes Jahr in grellen Farben mit dem Slogan “Gas weg„ Schulanfänger“, so der Ortsvereinsvorsitzende Michael Schaller. Oftmals werde an Schule und am Kindergarten, aber auch in den Neubaugebieten mit den breiteren „Hauptstraßen“ zu schnell gefahren. Ob in der 30-Kilometer-Zone oder auch im verkehrsberuhigten Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit gilt und alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigte Nutzer der Straße sein sollen, leider werden oftmals die zulässigen Geschwindigkeiten überschritten. „Wir möchten besonders auffälligen Plakaten den Verkehrsteilnehmern die Situation gerade im Hinblick auf den Schulbeginn der “I-Dötzchen„ besonders ins Gedächtnis rufen,“ so Schaller. Und Frank Bellmann ergänzte: "Die Kinder gewöhnen sich noch an die neue, aufregende Situation des Schulbesuchs und sind sicher nicht besonders aufmerksam wenn es um den Straßenverkehr geht. Deshalb setzt sich die Roxheimer SPD für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr ein.