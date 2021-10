RöKa Schüler mit hervorragenden Cambridge Sprachzertifikaten ausgezeichnet

Unter großem Applaus erhielten insgesamt 33 Schüler des Gymnasiums am Römerkastell aus den Händen des stellvertretenden Schulleiters Norbert Bohmeyer die ersehnten Urkunden, auf die sie seit den Monaten hingearbeitet hatten. Die Ergebnisse fielen, wie auch in den vergangenen Jahren, durchweg hervorragend aus: Fast alle Prüflinge erreichten bereits als Zwölftklässer das Sprachniveau C1 und übertrafen damit das Niveau, das im schriftlichen Abitur im Leistungskurs Englisch gefordert wird. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Sina Heidecker, Fenja Westermann und Kelvin Küster, die mit Niveau C2 die Sprachkenntnisse eines gebildeten Muttersprachlers nachwiesen.

Dabei war die Vorbereitungszeit lang und durch den Corona Lockdown besonders erschwert: Seit den Herbstferien 2020 hatten die Schüler der Jahrgangsstufe 12 bei wöchentlichen Treffen mit den drei Englischlehrern Martina Baumgart, Angela Ecarius und Matthias Magin auf die Erlangung des Cambridge Advanced Certificate of English hingearbeitet. Im Juni legten sie dann im Rahmen einer ganztägigen Prüfung die insgesamt vier umfangreichen Prüfungsteile unter den strengen Augen muttersprachlicher Prüfer ab. Getestet werden die Bereiche Schreiben, Hörverstehen, Grammatik und Sprechen. Die Korrektur und Bewertung übernimmt dabei die University of Cambridge selbst, wofür alle Prüfungsunterlagen nach England geschickt werden.

Mit dem Zertifikat in der Tasche erleichtert sich für die Schüler der Zugang zu nationalen und internationalen Universitäten. Auch bei Arbeitgebern ist ein solcher Sprachnachweis eine hoch geschätzte Qualifikation für verschiedenste Ausbildungs- und Berufsfelder. Der Vorbereitungskurs zur Erlangung dieses weltweit anerkannten Nachweises wird am Gymnasium am Römerkastell jedes Jahr für Schüler der Jahrgangsstufe 12 angeboten, da die Schule ein zertifiziertes Preparation Centre for Cambridge English Qualifications ist. Die kontinuierlich guten Leistungen, die die Röka Schüler dabei erzielen, führt das Gymnasium nicht zuletzt auf sein neusprachliches Profil und den großen bilingualen Zweig zurück.

Folgenden Schüler durfte dieses Jahr zum bestandenen Zertifikat gratuliert werden: Axinia Buttkow, Arianna Castillo, Tamina Code, Enya Deyhle, Lea Ferrier, Noah Fuchs, Severin Geib, Rosalie Groß, Maximilian Grosse, Elisabeth Hegemann, Sina Heidecker, Xenia Hoppe, Lilly Hüttemann, Paula Kadel, Tim Kalina, Jana Kloster, Lea Kriewald, Kelvin Küster, Liria Mahalacane, Aaron Melaas, Jerome Münch, Stefan Olivanov, Rebecca Picher, Tizian Roth, Jonathan Schmid, Ben Schückler, Nicole Siebert, Joleen Simmich, Chiara Sturm, Patrick Völchert, Lisa Wagner, Fenja Westermann und Sarah Wirtz.