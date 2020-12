Roberto Design International unterstützt Lebenshilfe Werkstätte in Bretzenheim

Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 11:53 Uhr

Die Roberto Design International, Bad Sobernheim, unterstützt mit einer Spende von 2000 Stück zertifizierten OP-Masken die Lebenshilfe Werkstätte in Bretzenheim.

„Wir freuen uns seitens Roberto Design International einen kleinen Beitrag in der schwierigen Zeit der Corona-Krise leisten zu können, um Menschen zu helfen, die Unterstützung brauchen. Wir wollen damit ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität übermitteln“, so Rita Weber, Mitglied der Geschäftsleitung bei Roberto Design, bei der Übergabe vor dem Gebäude der Lebenshilfe Bretzenheim, mit dem nötigen Abstand, an den Geschäftsführer der Lebenshilfe Werkstätten, Clemens Bergmann.