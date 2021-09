RKK beim Ehrenamtstag in Bad Kreuznach

Der landesweite Ehrenamtstag fand in diesem Jahr in Bad Kreuznach statt. Nachdem die letztjährige Veranstaltung aufgrund der Corona-Situation nur digital stattfand, wurde jetzt ein verantwortungsvolles Konzept mit reduzierten Besucherzahlen festgelegt. Gäste und Mitwirkende konnten so einen informativen und unbeschwerten Tag auf dem Freiluft-Festgelände in der Bad Kreuznacher Innenstadt verbringen.

Auf dem „Marktplatz Ehrenamt“ und der „Blaulichtmeile“ stellten rund 70 Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz ihr Engagement vor. Einer der Teilnehmer waren auch die Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK). RKK-Präsident Hans Mayer und Vorstandsmitglied Horst Hohn informierten Interessierte über das Engagement des bundesweit tätigen Dachverbandes. Beide warben auch für die RKK-Initiative „Aufschwung für das Ehrenamt“, die vor wenigen Wochen gestartet wurde. Hierzu gehört unter anderem die gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband formulierte Forderung, ehrenamtlich tätigen Menschen, die über viele Jahre hinweg für das Gemeinwohl im Einsatz waren, mit einem zusätzlichen Punkt bei der Rentenberechnung zu belohnen.

Schätzungen zufolge engagieren sich in Rheinland-Pfalz mehr als 1,7 Millionen Menschen. Sie sind teilweise in mehreren Vereinen und Verbänden tätig. Wie wichtig Hilfsbereitschaft und ehrenamtliches Engagement sind, zeigte sich zuletzt bei der verheerenden Flutkatastrophe. Im Laufe des Ehrenamtstags konnten am RKK-Informationsstand nicht nur zahlreiche interessierte Besucher, sondern auch Repräsentanten der Politik begrüßt werden. Hierzu gehörten auch die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bundesministerin Julia Klöckner und der Rheinland-Pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Der nächste Ehrenamtstag findet im Jahr 2022 in Gerolstein statt.

Pressemitteilung RKK Deutschland.