Ritter Hörgeräte spendet an Interplast Germany

Der in der Diakonie tätige plastische Chirurg ist dafür bekannt, dass er während seiner vielen caritativen Einsätze kleine medizinische Wunder vollbringt. So hat er Menschen mit Entstellungen durch Verbrennungen, Explosionen oder Mienenopfer oder auch mit angeborenen Anomalien ein lebenswertes Leben zurück gegeben. All diese Einsätze müssen über Spenden finanziert werden und Dr. Borsche macht dies alles unentgeltlich.

„Wir machen das regelmäßig mit ihm, da er erstens ein Super Typ ist und zweitens caritativ Kindern und benachteiligten Menschen hilft, ein weitestgehend normales Leben zu führen. Wir finden dies großartig und unterstützenswert.“

Bericht von Ritter Hörgeräte