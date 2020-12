Über das Jahr hinweg sind dabei 500 Euro zusammen gekommen. Es war von Anfang an klar, dieses Geld einem guten Zweck zuzuführen und so entschied man sich, dieses dem Kindergarten St. Nikolaus im Mühlenweg, Bad Kreuznach, in Form von Rewe Gutscheinen zukommen zu lassen. Die Übergabe war am Nikolaustag.