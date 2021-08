Regenspiele in Hannover

Normalerweise wäre die Meisterschaft in Traben-Trarbach ausgetragen worden, aber aufgrund der hohen Corona-Auflagen hat der Minigolf-Club (MGC) Traben-Trarbach die Ausrichtung zurückgegeben. Kurzfristig ist dann der Bahnen-Golf-Club Hannover eingesprungen. Aufgrund der Verlegung nach Hannover gab es zahlreiche Absagen, unter anderem auch von Aktiven des Minigolfsportverbands Bad Kreuznach. Somit war Jörg Rainer Kindt in der Kategorie Senioren II der einzige Starter aus Bad Kreuznach.

Nach fünf intensiven Trainingstagen ging es kürzlich mit der ersten Runde los. Jörg Rainer Kindt erwischte leider mit 37 Schlägen einen schwachen Start und konnte sich nach dem ersten Tag im Mittelfeld einreihen. Am Freitag galt es dann sich für die Zwischenrunde am Samstag zu qualifizieren. Leider rückte dieses Vorhaben durch eine schwache vierte Runde in weite Ferne. Zwar konnte Kindt in der fünften und sechsten Runde noch Boden auf die Konkurrenz gut machen, aber schlussendlich verpasste er um sechs Schläge die Qualifikation für die Zwischenrunde.

Das Turnier war geprägt von zahlreichen regenbedingten Unterbrechungen. Für den sportlichen Glanzpunkt sorgte René Springob vom Minigolf Sport Klub Neheim-Hüsten in der vierten Runde. Dort stellte er mit 22 Schlägen einen neuen Platzrekord auf. Er wurde auch souverän Deutscher Meister in der Kategorie Herren. Nächstes Jahr wird er versuchen auf seiner Heimanlage den Titel zu verteidigen. Aus rheinland-pfälzischer Sicht ist erwähnenswert, dass der Minigolf-Club Mainz in der Mannschaftswertung als auch Joachim Eichhorn in der Kategorie Senioren II das Treppchen jeweils mit dem vierten Platz knapp verpasst haben.