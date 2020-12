Realschule plus Wöllstein unterstützt wieder Weihnachtspäckchenkonvoi

Organisiert hatte diese Spendenaktion erneut Lehrerin Jutta Bohn in Zusammenarbeit mit dem Round Table 177 Bad Kreuznach, vertreten durch Matthias Bernspitz und Mirko Syré. Der Weihnachtspäckchenkonvoi steht für gemeinsame Hilfe, bedürftige Kinder in ländlichen Gebieten in Rumänien, Moldawien, in der Ukraine als auch Bulgarien zu unterstützen und ihnen eine Freude zu bereiten. Schüler der Klasse 6b überreichten stellvertretend für die Schulgemeinschaft stolz die 83 Päckchen sowie eine Geldspende an Round Table. Die Schüler der Realschule plus Wöllstein lernen durch dieses soziale Engagement Mitgefühl zu entwickeln, teilen zu können aber auch das WIR-Gefühl in diesen besonderen Zeiten zu stärken, über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Bericht von Realschule plus Wöllstein