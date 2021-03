Realschule plus Wöllstein startet mit Kommunikationstagen

Nach langen Wochen zu Hause im Lockdown betreten die Kinder und Jugendlichen ihre Klassenräume – wenn auch nur in halber Besetzung.

Die Pädagogen der Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein freuen sich, ihre Schützlinge wiederzusehen und sind sich einig: Jetzt müssen wir langsam und mit sehr viel Einfühlungsvermögen wieder zurück zum Alltag finden. Deshalb steht der Beschluss schnell fest – wir beginnen die ersten drei Tage nicht direkt mit Fachunterricht, sondern mit den Kommunikationstagen, denn nur ein funktionierendes Miteinander stärkt den individuellen Lernerfolg. In einer vorangegangen Gesamtkonferenz hat sich das Kollegium mitsamt der Schulleitung für diesen besonderen Start entschieden, auf diese Tage vorbereitet und diese entwickelt. Die Kommunikationstage sollen den Schülern helfen, sich wieder in den Schulalltag einzufinden und sich auszutauschen. Viele Wochen ohne Freunde und Bekannte ist eine lange Zeit und bei einigen Kindern und Jugendlichen haben sich Ängste, Frust und Unsicherheit angestaut. Außerdem besteht ein großer Redebedarf unter den Jugendlichen – hierzu sollen Freiräume geschaffen werden. Durch die sozialpädagogischen Übungen aus dem Bereich der Kommunikation, Kooperation und Reflexion werden solche Räume geschaffen, Gesprächsanlässe geboten.

Die Übungen stammen aus den unterschiedlichsten Gebieten. Künstlerisch sind die Emojis aus Naturmaterialien, die Übung „Den Kopf frei zeichnen“ und die Wunschcollagen. Eher sportlich ging es beim Klettern auf dem schuleigenen Niedrigseilgarten und dem Waldbaden im nahegelegenen Tälchen zu. Weitere Erfahrungen stammen aus dem Bereich der Achtsamkeit, wie die Fantasiereisen, das Selbstportrait und die Zufriedenheitsskala. Die Schüler wurden vielfach aktiviert und so sachte in die Schule zurückgeholt. Mehr als 20 zweistündige Projekte begleitet zudem die Schulsozialarbeiterin Frau Zimmermann-Adams zusammen mit ausgebildeten PiT- (Prävention im Team) Lehrkräften.

Die Realschule plus Wöllstein ist zuversichtlich, dass diese ersten Tage des Wiedersehens gewinnbringend für die nächsten, sicherlich weiterhin herausfordernden, Wochen waren. Klar ist auf jeden Fall, dass man trotz Masken in strahlende Gesichter blicken konnte.