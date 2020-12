Qigong-Schnupperkurs

Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 08:47 Uhr

Um 17.30 bis 18.45 Uhr (montags) beziehungsweise 18 bis 19.15 Uhr (dienstags) beginnt der Kurs in den Räumen der Tanzschule Zimmerschitt in Bad Kreuznach. In zunächst drei Terminen vermittelt Sabine Kerse, Qigong-Lehrerin, Schritt für Schritt erste Grundbegriffe und Übungen, die das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren. Das Kursentgelt beträgt 36 Euro. Alle Schnupperkursteilnehmer können am dritten Termin entscheiden, ob sie weitermachen. Das Angebot ist auf maximal sieben Teilnehmer begrenzt, um den geltenden Abstandsregeln Rechnung zu tragen. Anmeldungen und Rückfragen nimmt Sabine Kerse von fokus: ICH. unter Telefon 0151/416 532 93 oder hallo@fokusich.de entgegen.

Über Qigong: Qigong ist eine angenehme Methode zum Stressabbau und zur Gesundheitsförderung und gehört zur Traditionellen Chinesischen Medizin. Die Lebensenergie „Qi“ steht dabei im Fokus, die durch regelmäßiges Üben („Gong“ = Arbeit oder Übung) aktiviert und gepflegt wird. Das Qi fließt dabei durch sogenannte Meridiane (Energieleitbahnen), die den Körper durchziehen. Diese können durch Stress und Krankheiten blockiert sein. Qigong hält das Qi im Fluss oder bringt es wieder zum Fließen, Ruhe und Gelassenheit stellen sich ein.