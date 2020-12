PSV Bad Kreuznach spendet 2000 Euro für krebskranke Kinder und Krebsforschung

Das Geld stammt aus dem Jahresbudget für Turniere von Erwachsenen und Kindern. Dieses wurde aber nicht für Reisekosten, Meldegebühren und Bälle verausgabt, weil im Sommer alle Turniere wegen Corona abgesagt werden mussten. Auf Anregung der Kinder entschied dann der PSV-Vorstand, das Budget zwei gemeinnützigen Organisationen zukommen zu lassen, die sich um krebskranke Kinder kümmern: Die Sophia-Kallinowsky-Stiftung (SKS) in Bad Kreuznach, mit der der PSV schon Badminton-Turniere für Schulen durchgeführt hat, sowie den bundesweit aktiven Verein VHL (Von-Hippel-Lindau) betroffener Familien in Meppen.

Die SKS unterstützt Projekte von Wissenschaft und Forschung im Bereich von Krebserkrankungen bei Kindern sowie anderen dramatischen Kinderkrankheiten. Zudem werden Veranstaltungen für kleine Patienten und deren Angehörige organisiert, um diesen unbeschwerte Momente und Anlässe zur Freude zu schenken.

Der Verein VHL unterstützt die Erforschung des seltenen Von-Hippel-Lindau-Syndroms (VHLS). Diese Erbkrankheit führt zu Tumoren an verschiedensten Organen. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe des Universitätsklinikum Münster will nun in einem Forschungsprojekt mehr zu Ursachen und Bekämpfung der Erkrankung herausfinden. Das bereits laufende Projekt soll Mitte 2021 abgeschlossen werden.