Preise im Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehen ans LiHi

„In den Sprachen Englisch, Französisch und Latein haben sich sowohl im Team als auch Solo Schüler unserer Schule den Herausforderungen gestellt, Beiträge eingereicht und damit ihr Können unter Beweis gestellt. Teilgenommen haben je ein Team der achten Klassen in Latein (Paul Abele, Emily Fanta, Vicky Zinner) und in Englisch (Emilia Winkler, Michelle Wöhler, Lisa Krause, Mai Nguyen und Elena Prencipe) sowie Mai Han Nguyen in Englisch (Solo).

Besonders hervorzuheben sind darüber hinaus die Beiträge und Leistungen, die Landespreise (Geldpreise) erreicht haben:

Englisch: 10e (Marco Rehm, Constantin Prott, Niklas Heth und Viktor Minkin): dritter Landespreis (Team)

Französisch: Laura Krause: zweiter Landespreis (Solo), 6a (Lena Weber, Anna Wermter, Gianna Costantin Nunes, Connor Peitz und Ines Memmesheimer): zweiter Landespreis (Team)

Latein: Jacob Krziscik: dritter Landespreis (Solo)

Für die Schüler stellte der Wettbewerb nicht nur eine Herausforderung dar. “Es hat Spaß gemacht und man konnte auf jeden Fall etwas lernen„, resümierte Lisa Krause ihre Erfahrungen. Jacob Krziscik hielt mit Blick auf Latein fest: “Insgesamt fand ich den Wettbewerb weniger schwierig, als ich ihn mir vorgestellt habe.„

Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu ihrem großartigen Engagement für die Sprachen – Kommunikation ist alles!

Du lernst am LiHi auch eine Sprache, die dir besonders viel Freude macht und in der du dich neuen Herausforderungen stellen möchtest? Dann melde dich bis zum 6. Oktober an: Solo (eine Fremdsprache für Klasse 8 bis 10; zwei Fremdsprachen für Klasse 10 bis 13): online unter https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/Solo ab Juni (sobald die Seite die Anmeldung freischaltet), Team (Klasse 6 bis 10): Bei Interesse sprecht bitte als Gruppe eure Fachlehrerin beziehungsweise euren Fachlehrer an. Für Rückfragen wende dich am besten in einer Chatnachricht über Teams an Johanna Reitze.“

Bericht von: Johanna Reitze