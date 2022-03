Praktikumstag hilft Jugendlichen bei der Berufswahl

Wie jedes Jahr stehen Schüler der Berufsfachschule 2 (BF2) der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Bad Kreuznach vor der Frage, welche Möglichkeiten die Berufswelt für sie bereithält. Oft hörten die Klassenlehrer Herr Glasser und Frau Keiner in den letzten Beratungsgesprächen der zukünftigen Realschulabsolventen nur sehr einfältige Ideen bezüglich der beruflichen Perspektiven. Dies ist leider auch der Corona-Pandemie geschuldet, da die Möglichkeiten für Praktika häufig entfallen sind. So entstand der Gedanke, in Kleingruppen Tagespraktika zu absolvieren, um den Horizont der Schüler in Bezug auf mögliche Ausbildungsberufe und berufliche Erfahrungen erweitern.

So durften einige Lernende dieser Klassenstufe in die verschiedenen Berufe bei Custom Chrome Europe hinein schnuppern, Europas führendem Zubehörmarkt für Harley-Davidson-Teile. Sie erhielten dort sogar die Chance an einer bezahlten Inventur „in einer sehr netten Arbeitsatmosphäre“ (Deniz B.) teilzunehmen. Eine weitere Gruppe konnte Berufserfahrungen im Kindergarten Wissbergzwerge in Gau-Weinheim sammeln und wurde dort voll in den Tagesablauf rund um die Kinderbetreuung integriert. Am Stephanshof in Wörrstadt arbeiteten die Schüler aktiv und selbständig, wie Dilara P. stolz berichtete, bei der Pferdepflege, Pferdeversorgung und beim Reitunterricht mit. Selina Z., Praktikantin bei der Drogeriemarktkette DM, beschreibt ihren Tag als wichtige Erfahrung, bei welcher man sehen kann, „wie das Leben mit Arbeit tatsächlich ist“.

Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt zum Unternehmen Apleona HSG BS in Frankfurt am Main. Hier ermöglichten ihnen der Head of Operations Andreas Keiner und der Ausbilder Maikel Fuhrmann erste praktische Einblicke in die Ausbildungsberufe des Elektrikers und des Anlagenmechanikers. Über verschiedenste berufsweltnahe Übungen, wie das Einhanfen von Gewinden, das Zubiegen von Rohren oder das selbständige Erstellen von Stromkreisläufen, wurden die Schüler aktiv in die Praxis der Berufe eingeführt und konnte sich selbst erproben und ihre Talente austesten. Alina W. war positiv überrascht über die außerordentlich großen Anlagen, wie Kälteanlagen oder die riesigen Dieseltanks zur Versorgung des Notstromaggregates in den oberen Etagen der Taunusanlage. Krönender Abschluss war der atemberaubende Ausblick vom Dach des Hochhauses, von wo aus die Schüler den ungewöhnlichen Arbeitsplatz eines Glasreinigers auf sich wirken ließen und im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz neue “berufliche Perspektive" erfahren konnten.

Wichtiger Teil dieser praktischen Reihe zur Berufswelt war auch, dass alle Einzelgruppen die besuchten Betriebe und die gesammelten Erfahrungen anhand von Präsentationen den anderen Mitschüler vorstellten. Somit konnten die zukünftigen Realschulabsolventen innerhalb der Klasse ihre Erlebnisse teilen und sich untereinander austauschen.

All diese besonderen Erfahrungen für die Schülerinnen und Schüler der BF2 wären nicht möglich gewesen, ohne die Aufgeschlossenheit der genannten Unternehmen oder die Unterstützung der Schulleitung und des Fördervereins der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Bad Kreuznach.