Pieroth Deutschland unterstützt Tafel

Und natürlich konnten die Treffpunkt-Mitarbeiter Roman Vogt und Kemal Karadana für die nahezu 70 ehrenamtlichen Kräfte auch noch je einen Prosecco in Empfang nehmen. Für die Leiterin des Treffpunkts Reling, Daniela Essler, ein wundervolles Geschenk: „Herzlich danken wir Pieroth Deutschland und ihrem Geschäftsführer Jochen Acker für die Spende an den Treffpunkt Reling. Da wir ein nicht regelfinanzierter Verein sind, sind wir auf die Unterstützung vieler Spender angewiesen. Seien es Geld- oder Sachspenden – alles hilft uns, die Arbeit für und mit Menschen, die oftmals sozial isoliert sind, weiter zu führen.“ Dass Jochen Acker auch an die ehrenamtlich Mitarbeitenden denke, erfülle sie mit besonderer Freude. „Leider werden sie, obwohl sie tausende von Stunden im Jahr leisten,“ so Essler weiter, „allzu oft vergessen. Ohne den großen Einsatz der vielen Frauen und Männer würde es die Tafel in Bad Kreuznach nicht geben.“