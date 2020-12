Pfandspende für „Hilfe für Kinder in Not“

Im Rewe Markt „Am Grenzgraben“ in Bad Kreuznach können Sie ab sofort einkaufen und gleichzeitig auch etwas Gutes tun.

Am Pfandrückgabeautomaten können Kunden ihre Pfandbons zweckgebunden für bestimmte Fälle aus der Region des Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien und der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ spenden. Einfacher geht es kaum. Regelmäßig werden verschiedene Spendenaufrufe neben den Pfandautomaten veröffentlicht. Dort befindet sich auch ein Briefkasten, in den man ganz einfach seinen Pfandbon werfen kann, um zu spenden.

Mit Hilfe solcher Spendengelder können viele Einzelprojekte unterstützt werden. Ob es um die Unterstützung von krebskranken Kindern und deren Familien, gezielte Therapien welche die Krankenkasse nicht zahlt oder behindertengerechte Fahrzeuge beziehungsweise Umbauten geht. Inhaber Alexander Krüger ließ sich zu dieser Aktion von den Rewe-Märkten von Mike Greuloch inspirieren und wird auch, wie dieser, die eingenommene Spendensumme für den Förderverein Lützelsoon und die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ zusätzlich verdoppeln. Und das alles ohne Abzug von irgendwelchen Kosten. Herbert Wirzius, ehrenamtlicher Vorsitzender von Verein und Stiftung, bedankt sich bei Alexander Krüger, dem Team vom Rewe „Am Grenzgraben“ und allen Kunden.