O.D.D. Print + Medien spendet je 1000 Euro an Kinderschutzbund und Don-Bosco-Schule

Das von ihm geleitete O.D.D. Print + Medien werde in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtsgeschenken weitgehend verzichten und gleichzeitig versuchen, die dadurch eingesparten Mittel einer noch sinnvolleren Verwendung zuzuführen. Schulleiter Haas von der Weiden und sein Konrektor Andre Vogt erklärten, die Spende trage dazu bei zu verhindern, dass ein oder mehrere der 85 geistig behinderten Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren nicht am Mittagstisch teilnehmen könne, weil das Essensgeld nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig bezahlt wurde. Eine solche Ausgrenzung dürfe man keinem Kind zumuten, und da seien die 1000 Euro ein wirkungsvoller Sicherheitspuffer, um eventuell entstehende Lücken zu überbrücken oder zu schließen.

Einen zweiten Scheck über 1000 Euro überreichte Haßinger an Steffi Meffert, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Bad Kreuznach. Diese kündigte an, das Geld dafür zu verwenden, um den corona-bedingten Mehraufwand in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes zu kompensieren. Der Kinderschutzbund organisiert Ferienprogramme sowie andere Betreuungsangebote wie Knallfrosch-Klub oder Kinder-Café, und er betreibt einen Laden mit Kinderbekleidung.