Norheimer Feuerwehr wählt neue Wehrführung

Vor zehn Jahren wurden Jens Kaffine als Wehrführer und Michael Petermann als sein Stellvertreter der Feuerwehr Norheim gewählt und führten seitdem erfolgreich die 35 Frauen und Männer starke Einheit unter dem Rotenfels am südöstlichen Rand der VG Rüdesheim. Nun standen die turnusgemäßen Wahlen an.

Wehrführer Jens Kaffine konnte zur Wahlversammlung den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim, Markus Lüttger, den stellvertretenden Wehrleiter Jörn Trautmann und Ortsbürgermeister Dr. Kai Michelmann begrüßen, der seiner Wehr in Norheim eng verbunden ist.

Bürgermeister Markus Lüttger zeigte sich begeistert, dass 26 Aktive der Einladung zur Wahl gefolgt seien. Eine solche Personalstärke wünschte sich Lüttger in allen 32 Gemeinden der VG Rüdesheim, damit auch Dienstagvormittags um viertel nach zehn überall ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung stünden und er nicht von seinem Vater immer wieder gefragt werden müsse, warum so viele Feuerwehrautos durch den Ort fahren. Er dankte den Norheimern stellvertretend für alle Feuerwehrfrauen und -männer in der VG Rüdesheim, die sich trotz der Coronawidrigkeiten weiter für die Bevölkerung und für die Orte da seien. Seitens der anwesenden Mannschaft waren nicht alle Anwesenden mit dem zeitlichen Ablauf und der mangelnden Priorisierung von Feuerwehrleuten bei den Corona-Impfungen zufrieden. Trotzdem habe man ohne Zögern auch ohne vollständigen Impfschutz beim Hochwassereinsatz an der Ahr geholfen.

Die dann folgende Wahl brachte keine großen Überraschungen. Wehrführer Jens Kaffine wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen wiedergewählt. Mit großer Mehrheit wurde auch Michael Petermann im Amt des stellvertretenden Wehrführers bestätigt. Um die Wehrführung künftig noch breiter aufzustellen, wurde Markus Maurer einstimmig bei zwei Enthaltungen zum zweiten stellvertretenden Wehrführer gewählt. Markus Lüttger und Jörn Trautmann beglückwünschten das neue Führungstrio und freuten sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Bericht von: Rouven Ginz, Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim