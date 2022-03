Nordic Walking für Schwangere und junge Mütter

In der Schwangerschaft ist es besonders wichtig, fit und in Bewegung zu bleiben. Nordic Walking ist als effizientes Ganzkörpertraining eine gute Möglichkeit, 90 Prozent der Muskelgruppen schonend zu trainieren. Auch nach der Geburt ist der Sport genau das Richtige, um den Beckenboden zu stärken und die allgemeine Fitness zu fördern. Der Nordic Walking Kurs richtet sich an Schwangere ab der zwölften Schwangerschaftswoche und junge Mütter mit Babys und startet am Mittwoch, 22. März, um 9.45 Uhr. Der Kurs findet an sechs Terminen im Salinental und an der Roseninsel statt, jede Einheit dauert 75 Minuten. Geleitet wird der Kurs von Hebamme und Trageberaterin Marina Schamber. Der Kurs kostet für Schwangere 60 Euro und für Mütter mit Kind (inklusive Trageeinweisung) 70 Euro. Anmelden können Sie sich per E-Mail an marina.schamber@gmx.de.

Neben dieser Veranstaltung bietet die Elternschule des Diakonie Krankenhauses in Bad Kreuznach jeden Monat ein vielfältiges Kursangebot an:

Geburtsvorbereitung am Donnerstag: Donnerstag, 17. März

Erste Hilfe an Säugling/Kind: Samstag, 19. März

Säuglingspflege-Elternvorbereitungs-Kurs: Dienstag, 22. März

Pilates für Schwangere und mit Kind: Donnerstag, 24. März

Hypnomentale Geburtsvorbereitung: Montag, Einstieg jederzeit

Informationen zu allen Angeboten im Internet unter www.kreuznacherdiakonie.de