Nikolauslesen an der Realschule plus Wöllstein

Zur Nikolauszeit fand zum fünften Mal an der Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein ein Nikolauslesen statt. Organisiert hatte diese ungewöhnlichen Schulstunden wieder Lehrerin Caroline Schmidt, die auch die Schülerbücherei betreut.

Zu Beginn lauschten die Schüler der Klasse 5a gebannt den Worten von Ortsbürgermeister Johannes Brüchert, der aus dem Buch „Hilfe, die Herdmanns kommen!“ vorlas. Anschließend las Andreas Fröder, Stellvertreter der Verbandsgemeinde Wöllstein, den Kindern der Klasse 5c zwei Geschichten vor, unter anderem ging es um „den kleinen Wichtel“, der in der Weihnachtszeit in einer hektischen Stadt ein besinnliches und gemütliches Haus findet und sich darüber sehr freut. Pfarrer Harald Todisco trug zuerst eine selbstgeschriebene Martinsgeschichte den Kindern der Klasse 5b vor, um danach mit einer Kurzgeschichte über den „Herrn Müller-Nikolaus“ das Nikolauslesen zu beenden.

Alle Schüler waren begeistert, hörten sehr aufmerksam den Vorlesern zu und unterhielten sich im Anschluss mit diesen über die Weihnachtsgeschichten. Die Schulgemeinschaft der Realschule plus Wöllstein dankt allen Beteiligten, die sich extra Zeit für diesen Anlass genommen haben, für ihren tollen, nicht selbstverständlichen Einsatz, der eine gelungene Abwechslung im Schulalltag darstellte. Gerade in der hektischen Zeit vor den Weihnachtsferien soll das Nikolauslesen langsam auf die Weihnachtszeit einstimmen, etwas Ruhe und Besinnlichkeit in den Alltag bringen und natürlich die Kinder zum Lesen animieren.