Nikolaus verteilt „Schokoladenkollegen“

Erstmals nutzte der beliebte Heilige dafür den knallgelben Pfarrbus des Bonifatiuswerkes in Paderborn, der in Wöllstein und Umgebung sei vielen Jahren seinen Dienst tut, insbesondere für den Transport der Senioren innerhalb der Pfarrgruppe und für die Kinder- und Jugendarbeit, aber auch für Einkaufsfahrten werden die beiden Busse der Pfarrgruppe regelmäßig eingesetzt.

Erstmals kam in diesem Jahr die Anfrage des Heiligen Nikolaus, der wohl seine Rentiere schonen musste, den Bus für die Bescherung der Grundschulen und vieler Menschen in den Straßen und Häusern zu nutzen. Von 9.30 bis 14 Uhr waren am Nikolaustag der Heilige Bischof (Pfarrer Harald Todisco) und sein treuer und völlig harmloser Knecht Ruprecht (Margot Haubs) unterwegs, um in allen zehn Dörfern der Pfarrgruppe, die von Wöllstein bis Tiefenthal reicht, zahllosen Menschen zwischen null und 99 Jahren eine Freude zu machen. So kamen rund 250 Nikoläuse unter das Volk. Die Freude, die diese kleine Gabe und die Sichtung des Heiligen in den Straßen und Häusern auslöste war auch für Pfarrer Harald Todisco und Margot Haubs ein besonderes Geschenk in dieser „virusgeplagten Zeit“ .

„Freude ist neben dem Impfen bestimmt eine der besonders wirksamen Maßnahmen für die Gesundheit“, meint Pfarrer Todisco, der an diesem Tage auch noch drei Andachten für Familien zum Heiligen Nikolaus in Wöllstein, Fürfeld und Wonsheim hielt, unterstützt durch Ehrenspiel (Regina Müller und Sybille Waack) und Organistin Angelina Jäger, die für die musikalische Gestaltung der kurzen Begegnungen mit dem Heiligen sorgten. Eine etwa vierjähriges Mädchen nahm den Schokoladennikolaus in die Hand, schaute diesen prüfend an und dann den Heiligen Bischof und meinte: „Der sieht ja aus wie Du!“ „Ja,wenn wir doch alle dem Heiligen etwas ähnlich würden in diesen Zeiten“, so die Hoffnung des Geistlichen am Ende des erlebnisreichen Tages als Bischof Nikolaus.