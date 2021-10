Neuer Elternausschuss in der Kita Hennweiler

In der Kita Hennweiler wurde der neue Elternausschuss gewählt.

Die Beauftragte des Trägers für die Kita, Sandra Speier, war ebenfalls anwesend und hat das Wahlergebnis ausgezählt und dokumentiert. Der Elternausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Janine Weirich (Mitglied im Kreiselternausschuss), stellvertretender Vorsitzender Florian Dluhi, Schriftführerin Katja Hien-Gümüs, stellvertretende Schriftführerin Stefanie Schäfer, Kasse Sabrina Sicuranza, Beisitzer Jennifer Sternemann und Kitabeirat Jennifer Sternemann.

Nach der Vorstellung des neuen Elternausschusses wurde über das neue Kitagesetz, die neue Elternberatungsmöglichkeit in der Kita durch Hanna Reschke und die noch fehlende Stelle der Kitasozialarbeit gesprochen. Gemeinsam möchte man den Sankt Martins Laternenumzug am 11. November in Hennweiler vorbereiten.

Vorschulkinder lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr

Die Polizei, hier Steffen Hinkelmann, hat mit den Vorschulkindern im vergangenen Jahr das richtige Überqueren der Fahrbahn geübt. Nun fuhren die Maxis mit dem Bus nach Kirn und übten am Bahnhof das richtige Verhalten am Zebrastreifen, an der Ampel und vieles mehr. Danach ging es auf den Spielplatz der Alisastiftung, den Frau Dluhi für die Kinder öffnete.