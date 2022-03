Narren feiern digitale Fastnacht

Da auch in diesem Jahr die Saalfastnacht der Spabrücker Fastnachtsgesellschaft leider corona-bedingt nicht vor Ort stattfinden konnte, stellte der Verein wieder ein Programm auf die Beine, das sich sehen lassen konnte. Moderatorenduo Desirée Mosmann, die die Zuschauer im vergangenen Jahr noch als Putzfrau begrüßte, und der Spabrücker Sitzungspräsident Maximilian Beck führten durch das Programm der ersten Prunksitzung und ließen die Zuschauer in zwei abwechslungsreichen Sitzungsstunden mit Witz, Charme und Tanz eintauchen. Dass nun jemand anders den „schönsten Dreck im ganzen Jahr“ wegmachen muss, bekam Putzfrau Britta Zimmermann zu spüren: „Und die Kollegin – denkt sie wäre was besseres, lässt mich hier hängen. Moderieren tut sie jetzt, moderieren, die olle Kuh!“ Und schon ging es los mit dem ersten Programmpunkt: Ein Beitrag der Los Almerindos, Thomas Becker und Frank Brunswig des GCV Gonsenheimer Carneval Verein „Schnorreswackler“ 1892, nahm die Zuschauer mit auf eine Karaokereise in verschiedene Kulturen und Länder. Dabei stand im Vordergrund, dass die Sitzung leider wegen Corona wieder ausfiel. Es bleibt die Frage offen: „Find die Sitzung nächst Jahr – in Meenz – statt?“

Weiter ging es mit einer Sache, die zur Fastnacht gehört wie Pizza zu Pasta und wie der Kirchturm zu Spabrücken: Die Garde des TSV Rhein-Nahe Stromberg unter der Leitung von Jessica Beck schwang zu flotten Rhythmen das Tanzbein und überzeugte gleichzeitig mit funkelenden Gardekostümen. Wunderschön, grazil und knackig sind die Worte, die diesen wahren Augenschmaus treffend beschreiben. Auch die Spabrigger Meed waren in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Sie hatten sich ein paar typische Momente vorgenommen, die das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau gut darstellen. Jeder kennt die Situation: Man steht als Frau abends stundenlang in der Küche, bereitet ein nettes Essen vor und freut sich auf einen schönen Abend. Doch die ganze Arbeit, die wartet, die sieht keiner. Da ist man besonders froh, wenn der Mann einem das Kochen auch mal abnimmt. Doch hierbei wird schnell klar, dass die Vorstellungen davon weit auseinander gehen. Auch die abendliche Routine zeigt, dass weibliche und männliche Prozesse ein wenig anders ablaufen: Während der Mann abends müde ist und einfach zu Bett geht, erledigt die Frau tausend Dinge – Aufräumen, fertig machen, umziehen, putzen und den nächsten Tag planen.

Neben diesem festen Bestandteil der Spabrücker Saalfastnacht, war auch ein Teil der Spabrücker Turnerfrauen bei der digitalen Kappensitzung mit dabei. Rosi Barth, Alexandra Sander und Heidi Tullius waren als frisch gescoutete Spabrücker Newcomer Band „Spabrigger Käsfieß“ am Start und zeigten den Zuschauern eine Erstaufführung noch nie zuvor gesehener Stücke. Kurzfristig wurde der Auftritt durch den Besuch des Bischofs Wölki aus Wolken-Kuckucks-Köln gestört. Auf dem Weg von Rom nach Hause wurde er versetzt – von seinem Fahrer. Als „unantastbarer“ Gottesvertreter wollte er noch einen kleinen Segen spenden mit seinem Bischofsstab.

Corinna Brück vom GCL Carneval Club Leddekepp 1984 zeigte dem Publikum einen Auftritt im echten Designerstück vom italienischen Modemacher „Gucci“. Und trotzdem wird sie bei den wichtigsten Sachen einfach vergessen: Nämlich bei der Wahl zur „Princess Schwätzerchen“. Dazu fällt Brück nur ein: „Die Jugend von heute sagt zu sowas wie mir krönungsbedürftig.“ Als echtes All-Inklusive-Paket brauche sie für das Amt der Weinkönigin keine Schulungen, sondern sei schon so geboren worden. Auf eine Einkaufstour der ganz besonderen Art begaben sich an diesem Samstagnachmittag das eingefleischte Ehepaar Hartmut Sander und Heinz Emmanuel. Dabei gehen die Vorstellungen von einem entspannten Stadtbesuch weit auseiandern. Schnell stellt Heinz fest: „Hätt ich domols nur nid gepiff, ohje ohje ohje.“ Während der Fahrt in die Stadt treffen die beiden so einige Menschen im Dorf, über die es vom Arztbesuch mit Hormontherapie bis hin zum Baggern wegen neu verlegter Rohre viel zu erzählen gibt. Fazit: Nur von de Hub zum Bäcker möchte auch mal die Frau fahren, doch Frauen gehören nicht ans Steuer.

Die Showtanzgruppe Platinum des Tanzsportverein Spabrücken unter der Leitung von Desirée Mosmann begab sich auf Safari in die bunte und gefährliche Welt der Savanne im romantisch schönen Spabrücken. In freier Wildbahn machten sich die Tänzerinnen auf die Suche nach vielen unentdeckten Tieren und fanden gleichzeitig zahlreiche neue Arten aus dem Bierreich. Mit dabei waren auch „Zebradler“ und „Bierraffen“. Als Superhelden, die es mit dem Coronavirus aufnehmen, waren Thomas Becker und Frank Brunswig nochmal mit dabei. Die Mission: Unsere Aufgabe ist es, die Welt zu retten! So haben sie in der Vergangenheit schon so vielen Gefahren den Gar ausgemacht und jetzt – dieses Virus ist schon eine andere Nummer. Dabei stellen sie fest: Sie brauchen keine Antikörper, denn sie ernähren sich gesund und essen täglich drei Eier. Checker Fabian Hartung der Fidelen Wespe 1899 e. V. aus Bad Kreuznach zeigte den Zuschauern einen Einblick in sein Leben. Nachdem er sein Studium beendet hatte, stand nun der Auszug aus der Wohnung an. Nach beseitigtem Chaos in der Wohnung, erlebte er auf der Autobahn direkt den nächsten Schock: ein roter Kia mit eine Öko-Tussi, die noch dazu kein Auto fahren kann und die linke Spur blockiert. Und selbst wenn du jahrelang gegen Schönheits-OPs wars denkst du dir nun: „So kanns halt auch nicht bleiben“.

Am Ende der Sitzung angekommen, faste das Moderatorenduo nochmal zusammen: „Liebe Narren und Narrhalesen, das ist es leider schon gewesen. Wir hoffen, ihr habt es sehr genossen und das mit ein paar Bier begossen. Oder mit einem schönen Wein, das braucht man doch zum Närrisch sein. Wir hoffen wir sehen uns nächstes Jahr wieder und singen gemeinsam ein paar schöne Lieder. Aber nächstes Jahr nicht deheem, wir sehn‘ uns in de Soonwaldhalle, das wird scheen.“

Mit diesen Schlussworten freuen sich alle eingeschalteten Narren auf ein baldiges Wiedersehen im nächsten Jahr in der Soonwaldhalle in Spabrücken.