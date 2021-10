Naheland-Touristik übergibt Gewinnspiel-Hauptpreise

Sechs Wochen lang konnten Einheimische aus den Landkreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen bei der Aktion „Ferien Daheim“ die Ausflugsziele der Region besuchen und gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen: Wer drei verschiedene Eintrittskarten von den Attraktionen im Naheland bei der Naheland-Touristik einsendete, hatte die Chance auf ein E-Bike im Wert von 2000 Euro und eine tolle Ballonfahrt mit dem Heißluftballon der Sparkasse Rhein-Nahe. Die glückliche Gewinnerin des E-Bikes ist Sarah Theobald aus Guldental. Am Freitagmittag durfte sie ihr neues Rad von Sven Kriewald, Inhaber von „ok move“ in Bad Kreuznach, entgegennehmen. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte Theobald im Aktionszeitraum vom 3. Juli bis 30. August zahlreiche Ausflugsziele in der Region. Es gibt so viele tolle Orte in unmittelbarer Nähe“, sagt Theobald, „wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen“.

Ebenso glücklich ist Milena Hexamer aus Simmertal mit dem Gewinn der Ballonfahrt mit dem Heißluftballon der Sparkasse Rhein-Nahe, den Thorsten Ackermann in Form eines Gutscheins überreichte. Katja Hilt bedankte sich bei der Sparkasse Rhein-Nahe und OK E-Bike für die Unterstützung der Aktion „Ferien Daheim“. Es ist so toll, dass wir den Einheimischen wieder zeigen konnten, welch tolle Ausflugsziele sie vor der Haustür haben.