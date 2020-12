Naheland-Touristik übergibt Gewinnspiel-Hauptpreis

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 16:00 Uhr

Acht Wochen lang konnten Einheimische aus den Landkreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen bei der Aktion „Ferien Daheim“ die Ausflugsziele der Region besuchen und gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen: Wer fünf verschiedene Eintrittskarten von den Attraktionen im Naheland bei der Naheland-Touristik einsendete, hatte die Chance auf ein E-Bike im Wert von 2600 Euro und weitere Sachpreise. Die glückliche Gewinnerin des E-Bikes ist Jessica Schäfer aus Berschweiler bei Kirn. Kürzlich durfte sie im Beisein von Ehemann Tobias Schäfer ihr neues Rad von Sven Kriewald, Inhaber von „ok move“ in Bad Kreuznach, entgegennehmen.

Gemeinsam mit den beiden Kindern Noah und Leni besuchte die Familie im Aktionszeitraum vom 3. Juli bis 30. August unter anderem das Freibad und den Barfußpfad in Bad Sobernheim, die Edelstein-Erlebniswelt in Idar-Oberstein, den Bostalsee, sie machten eine Schifffahrt in Bingen und eine Draisinentour. „Leider musste unser Urlaub in diesem Jahr ausfallen, aber wir haben eine schöne Zeit in unserer Region verbracht und im heimischen Garten. Es gibt so viele tolle Orte in unmittelbarer Nähe“, sagt Jessica Schäfer.

Andere Teilnehmer des Gewinnspiels dürfen sich über Familienkarten des Edelsteinlandes, des Freilichtmuseums oder einen Wein-Picknickkorb von Weinland-Nahe freuen.