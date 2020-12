Nachweis für Muttersprache Türkisch: 13 Schüler erhalten Sprachzertifikat der VHS Bad Kreuznach

In diesem Jahr haben 18 Schüler der Crucenia Realschule Plus und der Schule am Ellerbach teilgenommen, 13 haben die Prüfung bestanden. In der Crucenia Realschule Plus erhielten sie nun von VHS-Geschäftsführerin Erika Roggendorf und Schulleiterin Jutta Allebrand ihre Zertifikate und Glückwünsche.

Schüler mit türkischem Migrationshintergrund besuchen in der Stadt deutsche Schulen und erhalten am Ende einen deutschen Abschluss. Für ihre Muttersprache Türkisch fehlt ihnen jedoch der Nachweis. Das Angebot der VHS Bad Kreuznach bietet den Jugendlichen viele Vorteile − etwa für spätere Bewerbungen an weiterführenden Schulen oder bei künftigen Arbeitgebern. Dozent des Kurses, der die Schüler auf die Prüfung vorbereitete, war Erdal Köse, Lehrer an der Crucenia Realschule und der Ellerbachschule.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (Lese- und Hörverstehen, Sprachbausteine sowie ein Brief oder Aufsatz) und einem mündlichen Teil. In letzterem müssen sich Paare gegenseitig vorstellen. Außerdem referieren die Prüflinge zu einem ausgewählten Thema. Das Angebot der VHS ist Teil einer Kooperation zwischen dem Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz und dem Bildungsministerium. Die Kosten übernimmt zum größten Teil das Land.