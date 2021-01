Mrs.Sporty Idar-Oberstein spendet an „Hilfe für Kinder in Not“

Den Inhalt dieser Dose spendet das Fitnessstudio regelmäßig an die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ und den Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien. Auch jetzt ging wieder eine Spende an die Stiftung über. Diese enthielt außer dem Inhalt der Dose aber auch noch Geld aus der Kaffeekasse der Mitarbeiterinnen. Der Gesamtbetrag wurde dann auch noch von Inhaberin Patricia Schubert aufgerundet, sodass ganze 400 Euro für die „Hilfe für Kinder in Not“ zusammen kamen.

Diese Spende konnte Patricia Schubert, die Inhaberin der Idar-Obersteiner und Bingener Clubs, bei einem Besuch im Büro der Stiftung kürzlich in Form eines symbolischen Schecks an den ehrenamtlichen Vorsitzenden Herbert Wirzius überreichen. Bei dem Besuch nahmen sie und ihr Mann außerdem einige Geschenke von der Weihnachtswunschbaumaktion mit, um diese noch an unterstützte Familien der Soonwaldstiftung und des Förderverein Lützelsoon zu liefern. Herbert Wirzius bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Patricia Schubert sowie ihren Mitarbeiterinnen für die herzliche Unterstützung.