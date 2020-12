Mit Intuition zum Ziel

Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 09:16 Uhr

Zum Abschluss seiner Tätigkeit bei der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) traf er sich mit seinen Kollegen auf seinem Gelände von Erlebnisräume. Das Bogenschießgelände liegt im Freizeitpark-Kuhberg in Bad Kreuznach. Hier bietet er schon seit 2014 Bogenschießen, Blasrohrschießen, Speerwerfen, Speer-Schleuder und Axt- und Messerwerfen an.

Einen Berufseinstiegsbegleiter darf seine Intuition nicht verlassen. Sie ergänzt seine Erfahrung und sein Fachwissen in der beruflichen Orientierung und Berufsvorbereitung. Zusammen mit den Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrer, Eltern und Praktikumsanleitern helfen sie dem Jugendlichen seine Selbsteinschätzung zu bereichern. Daher bot Hille seinen Kollegen einen Einführungskurs im Bogenschießen an.

Der Trainer für Intuitives Bogenschießen und Fortbilder für therapeutisches Bogenschießen bot ihnen damit einen Einblick in seinen Erfahrungsschatz. Seit 17 Jahren ist er Kursleiter und Trainer für intuitives/traditionelles Bogenschießen und seit zehn Jahren Leiter und Fortbilder im therapeutischen Bogenschießen. Einerseits bedauert das Team der FAW seinen Weggang und seine Entscheidung, andererseits freuen sie sich für ihn, dass er auch in diesen besonderen Zeiten diesen Schritt gewagt hat.

Jederzeit wird Thomas Hille für Projekte und Angebote auf die Unterstützung seiner Kollegen aus der FAW zurückgreifen können. Sie freuen sich auf die neue Zusammenarbeit. Sei es, um Jugendliche in der beruflichen Orientierung in ihrer Intuition und Zielfindung zu unterstützen oder gemeinsamen Angeboten für Kinder, Jugendliche in der Ferienzeit. Aber auch die Zielgruppe der Erwachsenen haben sie im Blick. Gerade Menschen in einer Umbruchsphase, vor einem Neustart oder zur Stärkung ihres Führungsverhaltens können auf die gute Zusammenarbeit bauen.

Aktuell freut sich Hille über vielfältige Anfragen für die Gestaltung der Ferienzeit. Sowohl Einzelpersonen, Familien oder Gruppen können entsprechend der aktuellen Corona-Vorschriften Stunden oder einen ganzen Tag auf seinem Gelände buchen und dabei Schwenkgrill, Tipi und Rückzugsmöglichkeiten nutzen. Weitere Informationen zu seinem Angebot gibt es auf der Internetseite www.erlebnisraeume.info.