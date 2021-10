Mit dem Mountainbike in den Dolomiten

privat privat privat

Hochalpine Bergwelt erleben und den eigenen Körper erfahren. Auf einem Campingplatz bei Sexten wurde sich einquartiert und von dort die Touren gestartet. Die erste Tour ging von Toblach aus vorbei am Toblacher See mit Blick auf die Drei Zinnen und den Monte Christallo auf Schotterwegen hinauf auf die Plätzwiese eine Hochplateau in den Pragser Dolomiten auf etwa 2000 Meter Höhe. Nach einer Rast auf dem Berggasthof ging es in steiler Abfahrt hinunter ins Pustertal nach Welsberg und dann auf schönen Radwegen zurück nach Toblach wo der Campingbus wartete, mit dem man zurück zum Caravan Park nach Sexten fuhr. Eine anstrengende Tour zum Einstieg mit 950 Höhenmetern.

Für den nächsten Tag hatte man sich das Innertal mit der Dreischusterhütte vorgenommen. Vorbei an verschiedenen Stellen mit Hangrutschen ging es hinauf zur Dreischusterhütte, die idyllisch im Talkegel lag. Auch hier gab es wieder eine gute Brotzeit mit Kaasknödeln und Krautsalaten, welche für den anstrengenden Rückweg über die Singletrails und Schotterpisten stärkten. Ein Glanzpunkt sollte der nächste Tag werden. Er führte aus dem Toblacher Tal von Schluderbach über den Campingplatz Alla Baita und den Lago d'Antorno auf 15 bis 16 Prozent steilen Wegen hinauf zum Drei-Zinnen-Blick am Rifugio Auronzo auf 2333 Metern. Hier oben war es schon recht frisch und windig was die zwei geübten Mountainbike-Fahrer jedoch gut verkrafteten. Die Drei Zinnen hatten sich eine wenig hinter Wolken versteckt, jedoch waren sie in der wilden Bergwelt noch gut zu erkennen. Der Rückweg war wieder eine rasante Abfahrt mit vielen Serpentinen und Spitzkehren hinunter ins Tal.

Nach diesen drei anspruchsvollen Etappen gönnte man sich einen Ruhetag im schönen Ambiente des Caravanparks Sexten mit Sauna und Schwimmbad. Zwei interessante Etappen sollten ja noch kommen. Die vorletzte Tour startete am Caravanpark und führte hinauf zum Kreuzbergpass auf 1636 Meter und von dort über die Almhütte und ein wunderbares Biotop mit schwerem und feuchten Boden hinauf zur Klammbachalm. Auf dem Weg dorthin begegneten die Brüder Eseln die dort oben in freier Wildbahn herumliefen. Umgefallen Äste mussten aus dem Weg geräumt werden und wurzelreiche Single Trails durch kleine Wasserlachen durchquert werden. Auf der wunderschönen Klammbachalm wurde Rast gemacht und dabei der Almabtrieb beobachtet und bei der anschließenden Abfahrt die Kühe hinab ins Tal begleitet bevor man einen Abzweig vorbei an den Viehschern fand.

War dieser Tag schon eine wunderschönes Erlebnis in der Natur, was kaum zu toppen war, so folgte am letzten Tag noch ein absoluter Glanzpunkt. Wieder von Toblach aus über den Toblacher Höhenweg ging es über die Silvesteralm über eine alte Militärstraße hinauf zum Markinkele, der auf 2540 Metern lag. Diese Strecke gehört zu der bei Bikern beliebten Stoneman Route. Oben am Markkinkele war ein traumhafter Ausblick auf die um liegende Bergwelt zu den Dolomiten und hinüber in die österreichiche Bergwelt mit schneebedeckten Gipfeln zu sehen. Zusammen mit einem 87 jährigen Toblacher Urgestein wurde die lange und anspruchsvolle Abfahrt über steile Schotterwege vorgenommen. Insgesamt 60 Kilometer mit 1580 Höhenmetern wurden an diesem Tag bewältigt und das alles nicht mit E-Bike sondern mit Bio Bike.

Am Abend waren die Kräfte verbraucht, aber wunderschöne Natur erlebt und Menschen kennen gelernt und man konnte am nächsten Tag zufrieden die Heimreise antreten. Gesamt waren es am Ende der Woche 5680 Höhenmeter.