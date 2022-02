Michael Simon besucht Kunz-Institut

Der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Simon ist Mitglied im Landtagsausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Da verstehe es sich von selbst, dass er auch lokale Angebote des gesellschaftspolitisch so wichtigen Bereichs der Integration besuche und sich dort informiere, wie Simon in einer Pressemitteilung schreibt. Einen interessanten und informativen Ortstermin hatte Simon jetzt im Kunz-Institut in Bad Kreuznach. Dort konnte er sich über das umfassende Angebot an Sprach- und Integrationskursen für Menschen mit Migrationshintergrund informieren.

„Die Sprache ist natürlich ein ganz zentrales Element, wenn Integration gelingen soll,“ betont der Sozialdemokrat. „Doch es bleibt nicht dabei, eingebunden sind auch auf der Grundlage der Vermittlung und des Erwerbs von Sprachkompetenzen, die Unterstützung des Prozesses der gesellschaftlichen und beruflichen Integration. Das gilt nicht nur für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch für den Einstieg in eine qualifizierte berufliche oder schulische Ausbildung. Der gute Kontakt zur Arbeitsverwaltung und zum Jobcenter sowie die Vernetzung in Wirtschaft, Unternehmen und in die regionale Schullandschaft sind für den Erfolg und eine geglückte soziale Integration dabei unerlässlich“, erfuhr der Abgeordnete vom Geschäftsführer des mittlerweile seit 32 Jahren bestehenden Instituts, Burkhard Kunz. Besonders angetan war Simon von der umfassenden Schwerpunktsetzung der Kurse, die nicht zuletzt auch alltagspraktische Bereiche im Blick haben, um es Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrzungen leichter zu machen, ihren Alltag in einem für sie neuen sozialen Umfeld und einer neuen Kultur gut zu bewältigen.

All das sei zentral, wenn es auch im die Sicherung der materiellen Basis und der sozialen Absicherung gehe. Wichtig sei dabei auch der individuelle Blick auf die Teilnehmer und deren nicht selten auch manchmal schwierige emotionale Situation, etwa vor dem Hintergrund einer Fluchterfahrung. Simon bedankte sich ausdrücklich bei Burkhard Kunz für den Einblick, den er erhalten habe, nicht zuletzt auch für den guten integrationspolitischen Austausch im Rahmen des Ortstermins.