MGV Kreuznacher Liedertafel lud ein zur Mitgliederversammlung

Zunächst stärkte man sich mit einem gemeinsamen Essen. Bevor die Versammlung eröffnet wurde war eine Ehrung auszusprechen. Für 50 Jahre singen im Chor überreichte Dr. Herbert Drumm als Vorsitzender des Kreischorverbandes die Urkunde und Ehrennadel des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an Gerd Pokorny. Der Vorsitzende des Vereins Wolfgang Gleich bedankte sich bei Gerd Pokorny für gleichzeitig 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein mit einem Präsent. Er dankte Pokorny für seine Mitarbeit über viele Jahre im Vorstand, zunächst in seiner Funktion als Beisitzer aus der Vergnügungskommission und später als Notenwart und streifte auch kurz die Jahre 1971 bis heute.

Sodann konnte Vorsitzender Wolfgang Gleich die Mitgliederversammlung eröffnen. Bevor nun die Tagesordnungspunkte abgearbeitet wurden gedachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder der Kalenderjahre 2019 und 2020. Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 12. Februar 2019 folgten die Berichte der Vereins- und Chorarbeit der Kalenderjahr 2019 und 2020. Was hatte man sich doch alles vorgenommen, davon konnte der Blick in das Jahr 2019 berichten. Gegen Ende 2019 entstand die Idee zu dem Konzert mit dem Künstlerehepaar Stefan und Sabine Vinke zu einem Opernkonzert im September 2020 ebenso entstanden die Planungen für die Haydn Klavier Sonaten Konzerte. Ein hoffnungsvoller Ausblick Ende 2019. Wie überall so kam auch für die Liedertafel das große Aus im März 2020. Der Jahresbericht für das Vereinsjahr 2020 war entsprechend geprägt von einem auf und ab, von Absagen der Konzerttermine und dann doch wieder teilweise ein Wiederbeginn der Chorproben und wieder Stillstand. Gleich berichtete auch davon, dass man sich zur Besprechung des Programms für die Adventmeditationsveranstaltung in der St. Nikolauskirche, die ohne Chorgesang statt fand, zu einem Spaziergang durch die Weinberge „Winzenheimer Höhe“ getroffen hat. Corona machte auch erfinderisch.

Auch für die Liedertafel gab es positiv zu berichten, dass kein Chormitglied den Verein verlassen hat. Kassenwart Horst Grube erstattete der Versammlung detaillierte Kassenberichte. Heinz Greiß konnte als Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigen, dementsprechend erfolgte eine einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes für die Kalenderjahre 2019 und 2020. Chorleiter Thomas J. Scheike bedankte sich zunächst, dass ihn der Verein zu den Haydn-Klavierkonzerten unterstütze. Für den Chor möchte er an der Mischung moderner Chorliteratur, Interessantes aus älteren Kompositionen und gewohntem Chorlied festhalten, somit die Chorarbeit für viele anzubieten.

Ehrenvorsitzender Harry Scherwat übernahm nun die Versammlungsleitung um die Wahl des Vorstandes durchzuführen. Doch nun staunte Vorsitzender Wolfgang Gleich als man um kurze Pause bat und ihm eine Urkunde vorlas, womit die Versammlung ihn zum Ehrenmitglied ernannte. Der Verein würdigt damit seine über Jahrzehnte erworbenen großen Verdienste in verschiedenen Vorstandsfunktionen, in denen er immer wieder mit bemerkenswertem Einfallsreichtum, mit neuen Ideen und Anregungen zum Wohle des Vereins überraschte. Der ganz besondere Dank gilt seinem unermüdlichen Einsatz im Bestreben zur Erhaltung des Männerchorgesangs in Bad Kreuznach. Ein beispielhaftes und bei der Kreuznacher Liedertafel erfolgreiches Engagement, gegen den Trend dieser verschwindenden, wertvollen Sparte Männerchorgesang. So auch der Text der Urkunde.

Sichtlich überrascht bedankte sich das neue Ehrenmitglied und äußerte „Ich bin doch noch aktiv, jetzt müsste ich wohl auch in den Vereinsruhestand treten. Dies war und ist aber nicht beabsichtigt. Wenn man sich die Liste der Ehrenmitglieder des Vereins anschaut, kann ich mir gar nicht vorstellen dazu zugehören.“ Ja, seit 1967 zunächst im Gesangvereins Waldböckelheim und dann seit 1977 in der Liedertafel hat sich der Geehrte dem Chorgesang verschrieben. In der Liedertafel seit 1978 zunächst als Kassenwart, dann als Zweiter Vorsitzender und seit 1999 als einer der gleichberechtigen Vorsitzenden. Nein, ruhen ist noch nicht angesagt, er möchte mit vielen anderen es erreichen dem Männerchorgesang und dem Verein Kreuznacher Liedertafel eine Zukunft zu geben. „Es ist unsere Aufgabe und unser Auftrag daran zu arbeiten und die nahezu 160 Jahre Vereinsgeschichte der Liedertafel fortzuführen.“

Die Wahlen zum Vorstand des Vereins wurden anschließend durchgeführt. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Gleich und Dr. Herbert Drumm, Schriftführer Horst Zimmermann, Kassenwart Horst Grube und Beisitzer Hans-Jürgen Hübner wurden wieder gewählt, neu gehört dem Vorstand Albert Batschi als Zweiter Kassenwart an. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig. Zugleich ging es an die Arbeit und Vorsitzender Wolfgang Gleich blickte auf das was man 2021 noch vor hat. Froh ist man, dass die Chorproben wieder stattfinden und zugleich auch zwei neue Chormitglieder dazu kamen. Dennoch gilt es, sich nach der langen Pause wieder ganz neu aufzustellen und unter den noch geltenden Corona-Regelungen die Chorarbeit aufzunehmen. Die Chorvorbereitung richtet sich nun auf die Adventsmeditatsionsveranstaltung Anfang Dezember, mit der Hoffnung dass Chorgesang wieder möglich ist. Auch ist eine Jahresabschlussfeier vorgesehen. Für das kommende Jahr müssen nun bald die Weichen gestellt werden. Der Verein darf auf 160 Jahre Vereinsbestehen blicken. Wie wird eine Feier zum Jahrestag möglich sein? Was kann chormusikalisch angeboten werden? Immer im Blick neue Chormitglieder aber auch Fördermitglieder zu gewinnen.

Die Versammlung schloss mit dem mit dem Sängergruß des Chorverbandes Rheinland-Pfalz „Du Land der Burgen“, einer Komposition des früheren Chorleiters Rudolf Desch.