MdB Joe Weingarten besucht Bad Kreuznacher AsF

Um 13 Uhr klingelte das Telefon und zur großen Überraschung kündigte sich der frisch erkorene MdB Joe Weingarten noch für den gleichen Abend zum Treffen der AsF im alt ehrwürdigen Bad Kreuznacher Kurhaus an. Eilig wurden Präsente vorbereitet, um dem Wahlsieger des Wahlkreises 201 gebührend gratulieren zu können. Pünktlich um 19 Uhr traf er in der fröhlichen Runde ein, nachdem er noch am Vortag in Berlin mit die neue SPD-Fraktionsspitze gewählt hatte. Es wehte förmlich Berliner Luft im Raum, als er von der Aufbruchstimmung, aber auch der Einigkeit der Fraktion berichtete. Die versammelten Frauen und der neue SPD-Kreisvorsitzende MdL Michael Simon lauschten interessiert, den hautnahen Informationen und Impressionen aus der Hauptstadt. „Den tollen Zuspruch und die guten Wahlergebnisse verdanken wir dem Engagement vieler Mitglieder, aber auch der Kreativität der SPD-Frauen“, da waren sich beide Abgeordnete einig.

Mit Stolz nahmen Dr. Christa Schneider und Daniela Bartkus-Börder als Vorsitzende dieses Lob entgegen, um sodann auf einige Etappen der geleisteten Arbeit der vergangenen Jahre hinzuweisen. Beiden ist es wichtig, einen anderen Zugang zu Politik anzubieten und niederschwellig Angebote zu entwickeln. Es gälte Politik im weiteren Sinne zu organisieren, die von kulturellen über beratungsorientierte zu sozialen Angeboten reiche. Gerade im Bereich der kulturellen Veranstaltungen unterstützen Annette Bauer und Caecilia Brantzen durch ihre Vernetzung die Arbeit der AsF sehr. Aktuell organisieren die beiden die für den 19. November geplante Wandellesung zum Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“.

Doch damit nicht genug. Bei einem munteren Brainstorming sprudelte es nur so vor Ideen, die bespielhaft genannt, von Beratungsangeboten für Frauen über die lokale Konkretisierung des Aufholpaketes des Bundes bis zu einem Kinoabend mit dem Film „Die Unbeugsamen“ reichten. Um die Filmidee wird sich Maria Humger-Klein kümmern, die im Kontext dieser Veranstaltung auf die immer noch ungeklärte Stellensituation der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten hinweisen möchte. „Es bleibt noch viel zu tun, aber wir packen es mit Spaß und Zuversicht an, denn die Zukunft wird von uns allen geformt“, das ist das gemeinsame Credo der aktiven politischen Frauenrunde.