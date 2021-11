Malteser veranstalten Helferfest für Ehrenamtliche

Im Zeitraum von März bis Oktober wurden von 62 Ehrenamtlichen insgesamt 3756 Stunden Arbeit in den Teststationen sowie im Fahrdienst geleistet. Der Malteser Fahrdienst hat Senioren ins Impfzentrum gebracht und ihnen somit die Teilnahme an der Schutzimpfung ermöglicht. Antonius Freiherr von Salis-Soglio, Diözesanleiter des Malteser-Hilfsdienst Trier, dankte den Ehrenamtlichen und hob die herausragende Zusammenarbeit mit dem Integrationsdienst in der Pandemie hervor. Zwölf geflüchtete Personen unterstützten den Fahrdienst sowie die Schnellteststationen und sind weiterhin in das ehrenamtliche Vereinsleben eingebunden.