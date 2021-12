Lembergmusikanten aktiv in Hochspeyer

Ziel des Ausfluges in die Jugendherberge nach Hochspeyer war es, nach der langen Corona-Pause wieder die Gemeinschaft des ganzen Orchesters zu stärken, von groß bis klein. Da die lange coronabedingte Pause nicht spurlos am ganzen Orchester und an der ganzen Gruppe vorbeigegangen ist, stand an diesem Wochenende zur Abwechslung nicht hauptsächlich die musikalische Ausarbeitung vieler neuer Stücke im Vordergrund, sondern vor allem die Gemeinschaft. Mit Übungsstunden morgens und abends wurde das sonst so probenbestimmte Orchesterwochenende mehr zu einem Wochenende des Gemeinschaftstärkens.

Der gesamte Samstag war von Spielen und Aufgaben für die ganze Gruppe geprägt, für die extra ein „Teambuilder“ eingeladen wurde. Vom veränderten Ochs am Berg-Spiel bis zum Klettern war alles dabei und nicht nur die Kleinen machten mit, sondern auch die ganz Großen waren aktiv. Natürlich ließ es sich der Dirigent Mark Merritt auch nicht nehmen die Musiker mit neuen Liedern zu versorgen. So versuchten sie sich in der restlichen Zeit an Liedern wie „Music“, aber spielten auch einiges aus dem bekannten Repertoire, um die vielen jüngeren Mitstreiter mehr und mehr auch dort heranzuführen. Die Abende wurden dann im lockeren Beisammensein mit gemeinsamen Spielen beendet. Somit konnte mal wieder ein ganzes „normales“ Wochenende verbracht werden. Das Orchesterwochenende war ein voller Erfolg und alle Musiker freuen sich mit der neu entfachten Dynamik in der Zukunft zusammen zu musizieren und vor allem auch wieder zusammen zu sein.