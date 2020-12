Leiter Bauabteilung Reiner Stumpf wurde in Ruhestand verabschiedet

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 13:44 Uhr

Bürgermeister Marc Ullrich verabschiedete Reiner Stumpf in den wohlverdienten Ruhestand.

Kürzlich verabschiedete Bürgermeister Marc Ullrich im Kreise der Geschäftsleitenden Beamtin, der Amtsleiter sowie des Personalrates, den langjährigen Leiter der Bauabteilung Reiner Stumpf. Bürgermeister Ullrich bedankte sich herzlich bei Stumpf für die gute Zusammenarbeit und sprach ihm den Dank und die Anerkennung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach aus.

Stumpf trat zum 1. Mai 1996 als Leiter der Finanz-, Bau- und Abwasserabteilung in die Dienste der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ein. Am 1. August 2015 feierte Stumpf 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst. Von 2009 bis 2017 war Stumpf Vorsitzender des Personalrates der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Reiner Stumpf wurde mit Wirkung zum 30. September in den wohlverdienten Ruhestand versetzt.