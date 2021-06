Landrätin Bettina Dickes besucht Bauwagenplatz

Das Stadtsozialamt hätte recht, weil für die vom Verein geltend gemachten Kosten keine rechtliche Handhabe für die Übernahme bestünde. Die Bewohner hätten ein Recht so zu leben, wie sie das auf dem Platz bisher auch realisierten. Der Verein habe das Recht, seine Kosten für den Bauwagenplatz erstattet zu bekommen. Sie werde deswegen dem Rheinland-Pfälzischen Sozialministerium vorschlagen, den Bauwagenplatz als stationäre Einrichtung anzuerkennen. Mit diesem Modellprojekt wäre eine Finanzierung durch das Land verbunden. Die Finanzsorgen des Bastgässjer könnten damit beigelegt werden.

Hans Oehler teilte mit, dass im vergangen Jahr sechs Personen vom Platz in Wohnungen im Stadtgebiet vermittelt wurden. Dabei zahlt das Sozialamt ohne weiteres 400 Euro Miete und Nebenkosten für ein Zimmer mit Bad- und Küchenbenutzung. Schatzmeister Dieter Heyes betont, die vom Verein für den Unterhalt des Platzes nachgewiesenen Kosten von monatlich 150 Euro pro Bewohner nähmen sich dagegen wie ein „Trinkgeld“ aus. Ein von der Stadt angebotener Betrag von 73 Euro monatlich löste deswegen beim Vorstand Unverständnis und Enttäuschung aus. Dickes stellte deutlich heraus, wie wichtig und wertvoll für sie die Arbeit der Bastgässjer und das Angebot des Bauwagenplatzes sei. Oehler bedankte sich für ihre Initiative und betont, dass die eingesparten Spendengelder künftig für den Ankauf eines Altbaus verwendet würden. Hier würden die Bewohner in einer Übergangphase für die Anmietung einer eigenen Wohnung vorbereitet werden. Das sei der letzte Baustein im Konzept der Bastgässjer. Der im Bild sichtbare Hang ist rutschig und bringt den Sanitärcontainer in Not. Die Sanierung wird laut Kostenanschlag der Firma Iselborn etwa 6000 Euro kosten. Das wäre die Kostenerstattung für acht Monate bei zehn Bewohnern.