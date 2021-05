Ladies´Circle 117 sammeln Müll ein

Kürzlich sammelten die Ladies des Ladies' Circle 117, unterstützt von einigen Männern und deren Familien des Old Tables 177 Bad Kreuznach, in einer zweistündigen Aktion rund um den Naheuferweg an der Pfingstwiese fast eine Tonne Müll ein.

Die Ausrüstung, in Form von Müllzangen, Tüten und Arbeitshandschuhen, wurde durch den Bauhof der Stadt zur Verfügung gestellt und der Müll im Anschluss entsorgt. Die fleißigen Helfer waren erstaunt und gleichzeitig auch angewidert davon, was unsere Wegwerfgesellschaft so alles unserer Natur zumutet. Kaum zu glauben, was man da alles so findet! Eine fast komplette Wohnungseinrichtung wurde eingesammelt.

„Wir werden zeitnah unsere Aktion fortführen und den oberen Bereich des Naheufers ab der Landfuhrbrücke bis zur Ellerbachmündung vom Unrat befreien“, so Anna Hölzgen, die Präsidentin des Ladies´Circle 117. Unsere Aktion soll nicht nur unsere Mitbürger anregen uns nachzueifern, sondern die Umweltfrevler in unserer Gesellschaft auch an den gedachten öffentlichen Pranger stellen. „Müll in die Natur zu werfen, geht überhaupt nicht und ist deshalb auch kein Kavaliersdelikt“, so Victoria Anheuser-Kunz, eine der Mitorganisatorinnen.