Kurse: Persönlichkeitsentwicklung und Computerprogramme

– In einem zweitätigen Präsenz-Workshop und anschließenden vierteiligen Online-Workshop begegnen Sie einer nachhaltigen Methode der Persönlichkeitsentwicklung, geleitet von Diplom-Psychologin und zertifizierte Achtsamkeits-Trainerin für Stressbewältigung Claudia Christ. Nähere Infos im Internet unter www.leb-rlp.de

Kosten: 350 Euro pro Teilnehmer*in inkl. Übernachtung und Verpflegung

Präsenz-Termine: Samstag, 29.Januar 2022 – Sonntag, 30. Januar 2022

Online-Termine:17. Februar 2022, 3. März 2022, 17. März 2022, 7.April 2022

Anmeldeschluss:22. Dezember

Veranstaltungsort: Burg Ebernburg 1, Bad Kreuznach sowie Online-Lernplattform Zoom

Anmeldung: per E-mail an info@leb-rlp.de oder unter Telefon 0671/796 122 66

Wirkungsbewusste Kommunikation für Frauen – Mit Dozentin Claudia Christ

– Erfolgreiche Kommunikation teilt nicht einfach Inhalte mit – sie entfaltet beim Adressaten eine Wirkung. In diesem dreitägigen Workshop erfahren Sie, mit welcher Sprache Sie Menschen kognitiv und emotional erreichen können. Erlernen Sie praktische Strategien, angeleitet von Diplom-Psychologin und zertifizierte Achtsamkeits-Trainerin für Stressbewältigung Claudia Christ. Nähere Infos auf www.leb-rlp.de.

Seminarkosten: 250 Euro pro Teilnehmer*in inklusive Übernachtung und Verpflegung

Termine: Montag, 28. Februar bis Mittwoch, 2. März 2022

Anmeldeschluss:28. Januar 2022

Veranstaltungsort: Burg Ebernburg 1, Bad Kreuznach

Anmeldung: Per E-Mail an info@leb-rlp.de oder unter Telefon 0671/796 122 66

– Microsoft® Outlook – Online-Grundkurs in drei Teilen – Mit Dozentin Meike Kranz

In einem dreiteiligen Online-Workshop erlernen Sie nicht nur die grundlegenden Funktionen des E-Mail-Programms Outlook, sondern auch wie Sie sich selbst besser organisieren und entlasten können. Nähere Infos im Internet unter www.leb-rlp.de.

Kosten: 50 Euro pro Teilnehmer*in

Termine: 3. Februar 2022 / 24.Februar 2022 / 3. März 2022 – jeweils von 18 bis 19.30 Uhr

Veranstaltungsort:Online Lernplattform Zoom

Anmeldeschluss:28. Januar 2022

Anmeldung: per E-Mail an info@leb-rlp.de oder unter Telefon 0671/796 122 66

– Microsoft® Excel Online-Aufbaukurs – Mit Dr. Udo Baumfalk

Alles was Sie wissen müssen – Für AnfängerInnen und AuffrischerInnen. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Der Kurs findet an vier Abenden über die Online-Lernplattform Zoom statt. Nähere Infos im Internet unter www.leb-rlp.de.

Kosten: 25 Euro pro Teilnehmer*in

Termine: 3. / 10. / 17. und 24. Februar 2022 – je von 18 bis 19.45 Uhr.

Anmeldeschluss:6. Januar 2022

Anmeldung: per E-Mail an info@leb-rlp.de oder unter Telefon 0671/796 122 66

– Microsoft® Excel Grund- und Aufbaukurs in Präsenz – Mit Dr. Udo Baumfalk

In dem eintägigen Präsenzworkshop erlernen Sie grundlegende und fortgeschrittene Techniken in Excel. Das Ganze wird praktisch im Rahmen eines Haushaltsbuches erlernt. Nähere Infos auf www.leb-rlp.de.

Kosten: 40 Euro pro Teilnehmer*in inkl. Verpflegung

Termine: Samstag, 5. Februar 2022, 9.30 bis 17.15 Uhr (Kursmaterial: eigener Laptop!)

Veranstaltungsort:Landwirtschaftskammern Rheinland-Pfalz, Burgenlandstr. 7, Bad Kreuznach

Anmeldeschluss:7. Januar 2022

Anmeldung: per E-Mail an info@leb-rlp.de oder unter Telefon 0671/796 122 66

– „DigitalFIT in Rheinland-Pfalz“ – werden Sie Lehrkraft für digitales Unterrichten in der Weiterbildung

Digitale Kompetenzen und digitale Weiterbildung werden immer wichtiger. Das bietet viele neue Möglichkeiten und Chancen. Im Rahmen des Projekts „DigitalFITinRLP“ bildet die LEB in 22 Landkreisen in Rheinland-Pfalz zur „Lehrkraft für digitales Unterrichten in der Weiterbildung“ aus. Einem ganztägigen Präsenzseminar schließen sich fünf vierstündige digitale Workshops an. Melden Sie sich jetzt an.

Das Projekt „DigitalFIT in Rheinland-Pfalz“ wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz (MASTD) aus Mitteln des EU-Hilfsprogramms REACT-EU.

Eine Übersicht aller Termine in Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.leb-rlp.de/digitalfit

Kosten: Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung: per E-Mail an info@leb-rlp.de unter Telefon 0671/796 122 66