Kita Hermann Rohloff testet „Jumping Kids“

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 09:15 Uhr

15 Vorschulkinder aus der benachbarten städtischen Kindertagesstätte (Kita) Hermann Rohloff besuchten das Fitnesscenter „Sports“, um in dessen Angebot „Jumping Kids“ hineinzuschnuppern.

Der Ausflug gehört zum Rahmenprogramm „Starke Helden“, mit dem die Kinder fit für den Schulbesuch gemacht werden sollen, der nach den Sommerferien auf sie zukommen wird.

„Wir wissen, dass die Kinder durch Bewegung in ihrer gesamten Entwicklung gefördert werden, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Auch das Selbstbewusstsein und die geistige Stärken profitieren davon“, erklärte Erzieherin Andrea Schlevoigt, die mit ihrem Kollegen Thomas Rasch die Gruppe begleitete. Die sportlichen Kompetenzen seien bei den Kindern oft sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber die Freude an Bewegung sei bei allen erkennbar. Eltern und Kitas müssten den Bewegungsdrang der Kinder nutzen und fördern.

Unter der Anleitung von Studioleiterin und Fitness-Trainerin Leonie Wiens lernten die Kinder spielerisch die elastischen Trampoline kennen, auf denen sie sich begeistert wie Bären, Kängurus, Frösche und Störche bewegten.