Kinderschutzbund sorgte für buntes Ferienprogramm auf dem Kuhberg

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 17:10 Uhr

Mit verschärften Hygiene- und Abstandmaßnahmen ermöglichte das Team des Kinderschutzbundes ein unbeschwertes Ferienprogramm. „Die Eltern und Kinder waren sehr kooperativ und verständnisvoll. Die Pächter Markus Saueressig und Erik Thomas von Cow Mountain ermöglichten die Benutzung des Geländes und der sanitären Anlagen auf dem Kuhberg. Die Stadt Bad Kreuznach stellte das Grüne Klassenzimmer zur Verfügung“, resümiert Sina Grasemann, die Geschäftsstellenleiterin des Kinderschutzbundes. Die erfahrenen Betreuer boten den Mädchen und Jungen einen kurzweiligen Ferienspaß. Drachen, Herbstmobile und Kränze aus gesammeltem Naturmaterialien wurden gebastelt. Die Kinder nutzten mit viel Freude die vielen Gelegenheiten zum Spielen und Toben. Sie lernten unter begeisterter Anleitung der Kräuterhexe Maria Marx, dass Spitzwegerich heilende Zauberkräfte hat und dass Brennnesseln richtig gesund sind. Abgerundet durch tolle Waldgeschichten, legten die Kinder aus den gesammelten Naturmaterialien Mandalas und bauten kleine Zwergen-Tipis. Gemeinsame Wanderungen zeigten den Kindern geheime Plätze und Schätze der Natur und noch dazu wunderschöne Ausblicke auf das Nahetal.

„Der Inner Wheel-Club Reinhessen-Nahe lädt alljährlich Jungen und Mädchen, die den Kinderschutzbund besuchen, zu einem Ausflug ein, was leider in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich war. Alternativ wurde für die Ferienkinder eine Show des Zauberkünstlers Thomas Grode organisiert. Die Unterstützung des Kinderschutzbundes ist uns seit vielen Jahren eine besondere Herzensangelegenheit“, erklären Julia Franz, die Präsidentin des Inner Wheel-Clubs Rheinhessen-Nahe.

Zum Abschluss des Ferienprogrammes führten die Kinder ein selbst geschriebenes Theaterstück vor. Auf ein Abschlussfest mit den Familien musste aufgrund der Corona-Hygienebestimmungen verzichtet werden. Die Kinder und Betreuer belohnten die Darsteller mit tosendem Applaus und einer Blume für jeden einzelnen Schauspieler. Trotz der Widrigkeiten und Auflagen war es für alle eine sehr aufregende, abwechslungsreiche und intensive Ferienzeit in wunderschöner Umgebung. Das kostenfreie Betreuungsangebot fand im Rahmen des Spielmobil-Projektes statt. Den Einsatz des mobilen Spieleangebotes organisiert der Kinderschutzbund in Absprache mit dem Amt für Jugendförderung der Stadt Bad Kreuznach. Schwerpunkt im Jahr 2020 war der hohe Bedarf an Ferienbetreuung für Grundschulkinder.