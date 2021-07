Kindergarten „Unterm Regenbogen“ freut sich über neue Außenspielgeräte

Team und Förderverein des Evangelischen Kindergartens in Waldböckelheim sind sich einig: Spielen und Toben an frischer Luft ist gesund und gerade aktuell besonders wichtig.

Kurzerhand beschloss der Förderverein den Außenbereich der Kindereinrichtung mit einigen schönen Anschaffungen aufzupeppen. Damit die Kleinen zwischendurch auch die Möglichkeit zum kurzen Verschnaufen erhalten, haben hier jetzt zwei Weidenmuscheln mit den passenden Bänken ihren Platz gefunden.

Unterstützung erhielt der Förderverein dabei von der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück. Jürgen Steuerwald, Filialleiter in Bad Sobernheim, musste nicht lange überlegen, als die Bitte um finanzielle Hilfe für den Erwerb des neuen Inventars an ihn herangetragen wurde. Gern sagte er eine Spende in Höhe von 750 Euro zu und konnte sich vor Ort davon überzeugen, wie gut die urige und bequeme Ausstattung von den Kindern nach dem ausgelassenen Spiel angenommen und genutzt wurde. Er blickte in strahlende Kinderaugen als Dank für eine gelungene Investition.