Bad Kreuznach

Kaufland Bad Kreuznach unterstützt die ambulante Hospiz-Arbeit

Eine dreimonatige Spendensammlung am Pfandautomaten im Bad Kreuznacher Kaufland erbrachte sage und schreibe 714 Euro und 26 Cent. Die Summe geht an den Förderverein Christlich Ambulanter Hospizdienst an der Nahe.