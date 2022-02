Junge Sportler freuen sich über neue Trikots

Die Corona-Zeit war und ist besonders für Kinder und Jugendliche eine große Belastung. Vor allem der Trainings- und Spielbetrieb in Sportvereinen kam bisweilen zum Erliegen. Auch die Fußball-E-Jugend der Spielgemeinschaft SV RW Mittelreidenbach/JSG Reidenbachtal war von der Pandemie-Pause getroffen. Nagelneue Trikots sollen den jungen Sportlern den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb zusätzlich versüßen. Gesponsert wurde der vollständige Satz von den Experten für Präszisionswerkzeuge der K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge aus dem benachbarten Sien.

„Das Thema Jugend- und Nachwuchsförderung ist bei uns Teil der Firmenkultur. Wir engagieren uns sehr dafür, jungen Leuten aus der Region eine gute Ausbildung und einen guten Start in das Berufsleben zu ermöglichen“, berichtet Mathias Schmidt, Geschäftsführer der Müller Präzisionswerkzeuge. „Deshalb ist es für uns logisch, dass wir uns auch in anderen Bereichen der Nachwuchsförderung engagieren. Besonders kleinere Sportvereine aus dem Amateurbereich haben in der Corona-Pandemie stark gelitten. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, den ehrenamtlichen Trainern und den Kindern des SV RW Mittelreidenbach/JSG Reidenbachtal eine Freude zu bereiten und ihnen einen neuen Trikotsatz zu sponsoren“, so Mathias Schmidt weiter. Er sieht sogar Gemeinsamkeiten zwischen seinem Betrieb und den jungen Fußballern: „Bei uns ist Präzision und Genauigkeit das A und O. Auch beim Fußball spielt das eine große Rolle, ansonsten fliegt der Ball irgendwo hin, nur halt nicht ins Tor“, schmunzelt Schmidt.

Auch der Verein zeigt sich begeistert von der neuen Spielkleidung. „Unsere Jungs können es kaum erwarten, endlich ihre neuen Trikots regelmäßig bei Spielen zu tragen. Es ist wichtig, dass es jetzt wieder losgeht und die Kinder endlich wieder ihrem Hobby nachgehen können. Und mit den neuen Trikots macht es gleich noch mehr Spaß“, so der Trainer Andreas Ströher.